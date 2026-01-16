Daiga Mieriņa: Ukraina gatava veidot kopuzņēmumus militārajā jomā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un viņas vadītā delegācija piektdien, 16.janvārī, Kijivā tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski (Volodymyr Zelenskyy).
Ukrainas puse izrādīja gatavību ciešākai sadarbībai militārajā jomā, veidojot kopuzņēmumus. D.Mieriņa rosināja arī kopīgu sadarbību satelītu un kosmosa tehnoloģiju jomā. Saeimas priekšsēdētāja akcentēja, ka Ukrainai šobrīd kritiski nepieciešams stiprināt pretgaisa aizsardzību. Rietumu valstīm jābūt solidārām, atvēlot Ukrainai savas pretgaisa aizsardzības sistēmas, sacīja Saeimas priekšsēdētāja.
Latvija ir gatava sniegt drošības garantijas, tādējādi atbalstot miera plāna stiprināšanu, taču detaļas vēl ir jāprecizē. Šī tikšanās apliecina Latvijas un Ukrainas apņemšanos kopīgi stiprināt reģiona drošību un ilgtspējīgu sadarbību militārajā un tehnoloģiju jomā, uzsvēra D.Mieriņa, vienlaikus pateicoties V.Zelenskim par sirsnīgo uzņemšanu.
Saeimas priekšsēdētājas vadītajā delegācijā Kijivā ieradusies arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Antoņina Ņenaševa, Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Ukrainas parlamentu vadītājs Jānis Skrastiņš, kā arī grupas locekle Linda Liepiņa.
