Saeima aicina uz ekspozīciju “Barikādēm – 35” un sarunām ar barikāžu laikabiedriem

Atzīmējot barikāžu 35.gadadienu, sestdien, 17.janvārī, notiks atvērto durvju diena 1991.gada barikāžu norises objektos, tostarp parlamentā.
Šodien no pulksten 11.00 līdz 18.00 ikviens aicināts iepazīt ekspozīciju “Barikādēm – 35” Saeimas nama Lielajā vestibilā, Jēkaba ielā 11, Rīgā. Ekspozīcijā būs skatāmas gan barikāžu laikā tapušās fotogrāfijas, gan Saeimas rīkotā jauniešu fotokonkursa “Misija: fotogrāfs” laureātu darbi. Par tā laika norisēm vēstīs arī videostāsts, bet pie Saeimas nama būs aplūkojami vēsturiskie transportlīdzekļi.
Pasākumā varēs sastapt barikāžu laikabiedrus, kuri dalīsies personīgajos stāstos un atmiņās par 1991.gada janvāra notikumiem Augstākajā padomē un pie parlamenta. Pulksten 11.00 ikviens interesents aicināts uz sarunu ar Augstākās padomes Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētāju Tālavu Jundzi, pulksten 12.00 – ar Augstākās padomes Preses centra darbinieci Kaiju Gertneri-Ozolu, pulksten 13.00 – ar rakstnieku, publicistu un žurnālistu Ēriku Hānbergu un Augstākās padomes Preses centra vadītāju Aleksandru Mirlinu, bet pulksten 15.00 – Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju barikāžu laikā Romualdu Ražuku.
Savukārt otrdien, 20.janvārī – 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, pie Saeimas nama pulksten 16.00 svinīgā pasākumā tiks iedegts atmiņu ugunskurs un norisināsies svecīšu nolikšana pie barikāžu pieminekļa. Pie atmiņu ugunskura tradicionāli pulcēsies žurnālisti, kuri barikāžu laikā atspoguļoja tautas nevardarbīgo pretošanos, informējot par vēsturiskajiem janvāra notikumiem cilvēkus visā pasaulē. Pēc tam Saeimas namā paredzēts grāmatas “Posteņos. Barikādes atceras žurnālisti” atklāšanas pasākums.
Plašāka informācija par barikāžu 35.gadadienai veltītām norisēm pieejama 1991.gada barikāžu muzeja tīmekļvietnē www.barikades.lv un muzeja sociālo tīklu kontos.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, lūdzam savlaicīgi pieteikties, rakstot e-pastu prese@saeima.lv vai zvanot 67087244.
Saeimas Preses dienests