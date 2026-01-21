Valsts aizsardzības mācība – turpmāk vidusskolēniem obligāta arī tālmācībā un neklātienē

Lai visiem jauniešiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas apgūt valsts aizsardzības mācību, no nākamā mācību gada to plānots ieviest arī tālmācības un neklātienes vidējās izglītības programmās. To paredz deputātu rosinātie grozījumi, ko Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija trešdien, 21.janvārī, atbalstīja pirmajā lasījumā.
Valsts aizsardzības mācību īsteno Jaunsardzes centrs. Tā vidusskolās ir obligāta no 2024./2025.mācību gada klātienē, lai nodrošinātu jauniešiem pamatprasmes rīcībai krīzes situācijās un veicinātu pilsonisko apziņu.
Plānotās izmaiņas nodrošinās vienlīdzīgu piekļuvi valsts aizsardzības mācībai visiem jauniešiem neatkarīgi no izglītības ieguves formas. Vidusskolas posmā aizsardzības mācība ir īpaši nozīmīga, jo tā sniedz zināšanas par valsts drošības sistēmu, attīsta rīcībspēju krīzes situācijās un stiprina jauniešu psiholoģisko noturību, akcentē grozījumu autori.
Grozījumi paplašinās mācību pieejamību vairākiem tūkstošiem skolēnu, kuri mācās tālmācībā vai neklātienē. 2025.gada 1.septembrī mācības 10.klasē tālmācībā uzsāka 2302 skolēnu, bet 11.klasē mācījās 2849 skolēni. Savukārt neklātienes izglītības programmās šī mācību gada sākumā 10.klasē mācījās 262 izglītojamie, bet 11.klasē – 265.
Komisija lūgs grozījumus Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā atzīt par steidzamiem, paredzot to izskatīšanu Saeimā divos lasījumos.
Saeimas Preses dienests