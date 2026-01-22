Saeimā 23. janvārī norisināsies konference par mūsdienu izaicinājumiem vēlēšanās

Mūsdienās brīvu un godīgu vēlēšanu norisi arvien vairāk ietekmē dažādi būtiski izaicinājumi – mākslīgā intelekta straujā attīstība un izmantošana informatīvajā telpā, ārvalstu iejaukšanās demokrātiskos procesos, kā arī dezinformācijas izplatība un tās ietekme uz sabiedrības izvēlēm. Lai stiprinātu izpratni par šiem riskiem un diskutētu par iespējamiem risinājumiem, Saeimā piektdien, 23.janvārī, norisināsies konference “Brīvas un godīgas vēlēšanas: mūsdienu izaicinājumi”.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Saeimas Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Inese Kalniņa.
“Šodien demokrātijas, un jo īpaši vēlēšanu process, sastopas ar jauniem apdraudējumiem. Par to ir jārunā atklāti un skaidri. Mums savlaicīgi jāreaģē, lai nepazaudētu savu valsti. Vēlēšanas nav tikai politisks process – tās ir valsts drošības jautājums,” uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.
“Tuvojoties rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām, ir īpaši būtiski stiprināt sabiedrības uzticēšanos vēlēšanu procesam un demokrātijas noturību, savlaicīgi identificējot un mazinot mūsdienu riskus – dezinformāciju, ārvalstu ietekmi un mākslīgā intelekta ļaunprātīgu izmantošanu,” norāda I.Kalniņa.
Konference plānota trijās daļās, un pirmajā no tām dalībnieki pievērsīsies dezinformācijas kā ārvalstu hibrīduzbrukumu izpausmei. Diskusijā piedalīsies Zanda Kalniņa-Lukaševica, Ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš, Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele, domnīcas “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” asociētā pētniece Iveta Kažoka un politologs Andis Kudors, savukārt diskusiju moderēs Ārlietu ministres padomnieks drošības un sabiedrības noturētspējas jautājumos Tomass Pildegovičs.
Otrā konferences daļa būs veltīta diskusijai par mākslīgā intelekta ietekmi uz vēlēšanu procesu un vēlētāju izvēli. Diskusijas panelī būs NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesis Pēteris Zilgalvis, Latvijas Universitātes Ekonomikas un Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece Ieva Birka, Mākslīgā intelekta centra padomes priekšsēdētāja Signe Bāliņa un Inese Kalniņa. Diskusiju vadīs Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Karlsbergs, savukārt uzreiz pēc diskusijas pieredzē dalīsies Moldovas Republikas parlamenta priekšsēdētāja padomnieks ārlietu politikas jautājumos Igors Zaharovs.
Konferences noslēdzošā diskusija, liekot uzsvaru uz demokrātijas aizsardzības nodrošināšanu, būs par politisko partiju uzraudzību, lai nepieļautu pretvalstisku rīcību. Šo tēmu moderēs Iveta Kažoka, bet diskusijā piedalīsies Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnese Inga Reine, Saeimas sekretārs, Nacionālās drošības komisijas sekretārs Edvards Smiltēns, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs Edmunds Cepurītis un Valsts drošības dienesta pārstāvis.
Konference piektdien, 23.janvārī, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos. Konferenci rīko Saeimas Juridiskā komisija un Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisija.
