Saeima atbalsta vinješu likmju izmaiņas komerctransportam līdz 3,5 tonnām no nākamā gada; lielākam kravas transportam likmes pieaugs no 1.marta

Ceturtdien, 22.janvārī, Saeima otrreizējā caurlūkošanā pieņēma grozījumus Autoceļu lietošanas nodevas likumā, no 1.marta paredzot vinješu likmju izmaiņas kravu transportam virs 3,5 tonnām, savukārt vieglākam komerctransportam izmaiņas paredzētas no nākamā gada. Vienlaikus noteikti atvieglojumi lauksaimniekiem, kā arī daudzbērnu ģimenēm un reemigrantiem. Tāpat paplašināts autoceļu, par kuru izmantošanu būs jāmaksā nodeva, loks.
“Nodevu izmaiņām jābūt samērīgām un tās nedrīkst nesamērīgi palielināt slogu vietējiem uzņēmumiem, tāpēc komisija virza risinājumus, kas šo ietekmi pēc iespējas mazinās,” iepriekš norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša.
Grozījumi paredz, ka no 1.marta transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām autoceļu lietošanas maksu noteiks atkarībā no motora izmešu klases – bezemisiju transportam vinjete būs bez maksas, savukārt pārējās motora izmešu klasēs nodeva tiks paaugstināta. Lai nodevas paaugstināšana mazāk ietekmētu mazos uzņēmumus, transportlīdzekļiem līdz 3,5 tonnām tā atlikta līdz 2027.gada 1.janvārim.
Vienlaikus parlaments pieņēma arī vairākus atvieglojumus, lai nodevu celšana radītu pēc iespējas mazāku slogu lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem. Proti, lauksaimnieki no vinjetes iegādes būs atbrīvoti deviņus mēnešus gadā līdzšinējo trīs mēnešu vietā. Attiecīgi vinjete lauksaimniekiem turpmāk būs jāiegādājas tikai ziemas mēnešos – decembrī, janvārī un februārī. Līdz ar šo grozījumu arī likvidētas 270 dienu vinjetes, jo pēc tām vairs nebūšot nepieciešamības.
Tāpat paredzēts, ka daudzbērnu un reemigrantu ģimenēs vinjeti būs iespējams iegādāties par puscenu par vienu ģimenes locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu kravas transportlīdzekli, kura pilna masa ir no 3 līdz 3,5 tonnām, ja nodeva tiek iegādāta uz 30 dienām vai uz gadu.
Līdz ar vinješu likmju izmaiņām paplašināts arī to autoceļu loks, par kuru izmantošanu jāmaksā nodeva – valsts galvenajiem ceļiem pievienoti arī vairāki reģionālie ceļi, kurus komersanti izmantojuši, lai izvairītos no vinjetes iegādes.
Saeimas Preses dienests