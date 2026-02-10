Pieteikšanās Saeimas komisiju atvērto durvju dienai pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem

(10.02.2026.)

Stiprinot parlamenta saikni ar pilsonisko sabiedrību un uzsverot tās būtisko lomu likumdošanā, Saeima kopā ar NVO partneriem jau trešo gadu organizē Saeimas komisiju atvērto durvju dienu. Tā notiks 25.februārī. 

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji dalībai tajā aicināti pieteikties līdz 20.februāra pulksten 16.00.

Paredzēts, ka 25.februārī pilsoniskās sabiedrības pārstāvji varēs tikties ar izvēlēto Saeimas komisiju, bet pēcpusdienā plānota tikšanās ar Saeimas Prezidiju un komisiju priekšsēdētājiem.

Lai pieteiktos, jāsazinās ar izvēlētās komisijas kontaktpersonu.

Plānotie sēžu laiki un tēmas:

Komisija

Laiks

Kontakti

Tēma

Sociālo un darba lietu

10.00

Baiba Lūse

Baiba.Luse@saeima.lv 

67087006 

2026.gads – starptautiskais brīvprātīgā darba gads

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu

 10.15

 Kristīne Hincenberga

cilvektiesibu.komisija@saeima.lv

67087069

Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana un jauniešu organizāciju iesaiste lēmumu pieņemšanā

 

Eiropas lietu 

8.30

Ieva Dēze

Ieva.Deze@saeima.lv

67087394

Latvijas nostāja par ES Konkurētspējas ministru padomi, apspriežot savienības tirgu un rūpniecību, pētniecību un kosmosu


Latvijas nostāja par Patērētāju tiesību aizsardzības programmu līdz 2030. gadam


Latvijas nostāja par Vispārējo lietu padomi, apspriežot kohēziju savienībā

Juridiskā 

10.00

Evija Raiskuma

juridiska.komisija@saeima.lv

67087182

Par sabiedrības līdzdalības platformu "Manabalss.lv"

Budžeta

10.00

Laura Muceniece 

budzeta.komisija@saeima.lv 

67087319 

Sabiedrības līdzdalība publiskā finansējuma plānošanā – valsts un Eiropas Savienības daudzgadu budžets

Izglītības, kultūras un zinātnes

10.00

Vita Biķerniece

izglitibas.kulturas.komisija@saeima.lv

67087039

NVO nozīme un loma kultūras procesos

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas

10.00

Ieva Neidere

aizsardzibas.komisija@saeima.lv

67087253

Vienota izpratne par dzīvnieku labturību, klaiņojoša dzīvnieka kategoriju un rīcības algoritmiem sabiedrības drošības interesēs

Valsts pārvaldes un pašvaldības

10.00

Svetlana Naruseviča

pasvaldibas.komisija@saeima.lv

67087267

Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai ziņojums par paveikto un plānoto rīcību birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanā

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas

10.00

Līga Sakalovska

tautsaimniecibas.komisija@saeima.lv

67087305

Tautsaimniecības ilgtspēja tehnoloģiju laikmetā – Latvijas zinātnieku perspektīva

Mandātu, ētikas un iesniegumu

12.00

Līva Tammama

mandatu.komisija@saeima.lv

67087475

Pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Kurzemes piekrasti bez vēja elektrostacijām" sākotnējā izvērtēšana

Publisko izdevumu un revīzijas

12.00

Sigita Āboliņa

revizijas.komisija@saeima.lv

67087351

Nevalstisko organizāciju iesaiste publisko izdevumu uzraudzībā un valsts un pašvaldību budžetu veidošanā

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības

12.00

Jānis Cauņa

Janis.Cauna@saeima.lv

67087216

Vietējo kopienu loma sabiedrības saliedētībā

Ilgtspējīgas attīstības

12.00

Ilze Bolšteina

ilgtspejigas.attistibas.komisija@saeima.lv

67087270

Priekšlikumi pēc konferences “Iespējamā misija: Ilgtspējīga Baltijas jūra”  

Interesenti aicināti pieteikties laikus. Dalībnieku skaits sēdēs ir ierobežots, ņemot vērā komisiju telpu ietilpību.

Svētdien, 15.februārī