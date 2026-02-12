Latgales SEZ darbības termiņu pagarina līdz 2050.gadam, tai pievieno arī Alūksnes novadu

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un investīcijas reģionos, Saeima ceturtdien, 12.februārī, pieņēma grozījumus, ar kuriem pagarina Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) darbības termiņu līdz 2050.gada 31.decembrim un SEZ pievieno arī Alūksnes novadu.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgā Tautsaimniecības komisija iepriekš uzsvērusi, ka Latgales SEZ darbības termiņa pagarināšana nodrošinās uzņēmējiem ilgtermiņa stabilitāti un prognozējamību, kas ir būtiski jaunu investīciju piesaistei, ražošanas attīstībai un darba vietu radīšanai reģionos.
Savukārt Alūksnes novada iekļaušana Latgales SEZ paplašinās atbalsta iespējas uzņēmējdarbībai Latvijas austrumu pierobežā, veicinās investīciju piesaisti un infrastruktūras attīstību, kā arī stiprinās reģiona un valsts drošību.
Vienlaikus Saeima atzina par steidzamu un konceptuāli atbalstīja ieceri līdz 2050.gada beigām pagarināt arī Liepājas SEZ un Rēzeknes SEZ darbības termiņu. Lai šīs izmaiņas stātos spēkā, Saeimai tās jāatbalsta arī otrajā – galīgajā – lasījumā.
Saeimas Preses dienests