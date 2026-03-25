Komisija atbalsta tiesnešu un prokuroru pensiju likuma ietekmes izvērtēšanu

Trešdien, 25.martā, otrreizēji skatot jaunu Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstīja priekšlikumu pārejas noteikumos paredzēt likuma ietekmes izvērtēšanu uz tiesu varas neatkarību un cilvēkresursiem.
Atbalstītais priekšlikums paredz uzdot Ministru kabinetam sadarbībā ar Tieslietu padomi līdz 2030.gada 1.martam veikt izvērtējumu un informēt Saeimu par likuma ietekmi uz tiesu varas neatkarības garantijām un cilvēkresursu politiku, tostarp tiesnešu un prokuroru ataudzi. Līdz ar šī priekšlikuma atbalstīšanu un rūpīgām diskusijām, komisija ir pārliecinājusies, ka ir izpildīti visi Valsts prezidenta apsvērumi, ar kuriem likums tika nodots otrreizējai caurskatīšanai.
Jaunais likums paredz radīt jaunu speciālo regulējumu, kurā gan tiesnešiem, gan prokuroriem tiek noteikts īpašs tiesiskais regulējums, vienlaikus katrai amatpersonu grupai to paredzot atsevišķi un individuāli. Tas sistēmu padarīs ilgtspējīgāku un sabalansētāku, tostarp paaugstinot nepieciešamo stāžu pensijas saņemšanai, precizējot aprēķināšanas kārtību un ieviešot vienotus principus attiecībā uz pensiju apmēru un pārskatīšanu.
Likums paredz paaugstināt minimālo stāžu speciālās pensijas piešķiršanai no 20 uz 25 gadiem, vienlaikus nosakot, ka pēdējie 10 gadi jānostrādā tiesneša vai prokurora amatā. Tāpat paredzēts piesaistīt pensionēšanās vecumu vispārējā valsts vecuma pensijas vecumam, mazinot atšķirības starp speciālo un vispārējo pensiju sistēmu.
Speciālās pensijas turpmāk aprēķinās no vidējās mēneša darba samaksas par pēdējiem desmit gadiem pirms amata atstāšanas, neņemot vērā pēdējos divus mēnešus. Tiesnešiem pensijas apmērs noteikts 60 procentu, bet prokuroriem – 50 procentu apmērā no vidējās darba samaksas, ar iespēju to palielināt par diviem procentiem par katru stāža gadu virs noteiktā minimuma, nepārsniedzot 75 procentus.
Likums arī nosaka gadījumus, kad tiesības uz speciālo pensiju nepienākas, kā arī vienotu kārtību tās pieprasīšanai, pārskatīšanai un izmaksas pārtraukšanai.
Līdz šim tiesnešu un prokuroru izdienas pensijas regulēja divi atsevišķi likumi, un nebija vienotas pieejas abu tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu pensiju regulējumā. Šis likums ir daļa no deviņdesmitajos gados radītās izdienas pensiju sistēmas reformas, un to izstrādāja Valsts kanceleja.
Ar jauno likumu ieviests vienots un pārskatāms regulējums, novēršot līdzšinējās atšķirības starp tiesnešiem un prokuroriem un stiprinot sistēmas skaidrību. Vienlaikus tiek nodrošināta sabalansēta pieeja sociālajām garantijām, ievērojot tiesu varas neatkarības principu.
Likums stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī. Reforma paredz pakāpenisku pārejas periodu, saglabājot jau iegūtās tiesības un nodrošinot tiesisko paļāvību. Jaunais regulējums pilnā apmērā attieksies uz amatpersonām, kuras amatā tiks ieceltas pēc 2027. gada 1. janvāra.
