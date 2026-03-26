Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās balsis skaitīs manuāli

Saeima ceturtdien, 26.martā, pieņēma grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā, nosakot balsu skaitīšanu ar rokām 15. Saeimas vēlēšanās.
Noteikts, ka 2026. gada Saeimas vēlēšanās derīgās vēlēšanu zīmes skaita manuāli.
Par likumprojektu atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs iepriekš sacīja, ka vēlēšanas ir demokrātijas pamats, tādēļ ļoti būtiski noņemt jebkādas šaubas par šo procesu. Tas ļaus savlaicīgi sagatavoties procesam un samazinās iespējas dažādām spekulācijām par godīgu un caurskatāmu vēlēšanu norisi.
Atbildīgās komisijas priekšsēdētājs O.Burovs uzsver – Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija seko līdzi notikumu gaitai, nepārtraukti ir ciešā saziņā ar Centrālo vēlēšanu komisiju par vēlēšanu norises organizāciju un gatava rīkoties, lai novērstu visas šaubas un 15. Saeimas vēlēšanas būtu uzticamas un drošas.
Šāds lēmums ir nepārprotams signāls, ka tiks nodrošināta godīga un caurspīdīga vēlēšanu norise. Turklāt grozījums Saeimas vēlēšanu likumā neparedz atteikšanos no Valsts digitālās attīstības aģentūras paspārnē izstrādātām vēlēšanu informācijas sistēmām ilgtermiņā.
Priekšlikums par balsu skaitīšanu ar rokām 15. Saeimas vēlēšanās izriet no iespējamajiem pārkāpumiem IT iepirkumos, īpaši ņemot vērā Eiropas Prokuratūras un Valsts policijas uzsākto izmeklēšanu par krāpšanu 1,5 miljonu eiro apmērā, kā arī KNAB izmeklējamo kriminālprocesu par neizpaužamu ziņu izpaušanu.
