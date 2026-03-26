Saeima konceptuāli atbalsta jaunu Sporta likuma projektu

Saeima ceturtdien, 26.martā, konceptuāli atbalstīja jaunu Sporta likuma projektu, kas paredz attīstīt mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā.
Jauna likuma projekts izstrādāts, lai pilnveidotu sporta nozares tiesisko regulējumu, precizētu sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, kā arī ieviestu jaunu sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeli. Likumprojekts balstīts uz esošā regulējuma pamata, vienlaikus to būtiski modernizējot atbilstoši mūsdienu prasībām.
Par likumprojekta virzību atbildīgajā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā iepriekš uzsvērts, ka līdzšinējais Sporta likums, kas pieņemts 2002.gadā, vairs neatbilst nozares attīstības vajadzībām. Sporta pārvaldība un finansēšana šobrīd ir sadrumstalota, trūkst vienotas, datos balstītas pieejas un skaidru labas pārvaldības mehānismu. Jaunais regulējums palīdzēs šos trūkumus novērst, stiprinot atbildīgu, caurspīdīgu un efektīvu resursu izmantošanu.
Likumprojekta mērķis ir izveidot saprotamu un mūsdienu sporta standartiem atbilstošu sistēmu, skaidri nodalot publisko un privāto tiesību jomas, kā arī precizējot sportistu un sporta darbinieku nodarbinātības regulējumu.
Būtisks uzsvars likumprojektā likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Tāpat akcentēta pašvaldību loma ilgtermiņa sporta attīstības plānošanā, īpašu uzmanību pievēršot fizisko aktivitāšu pieejamībai. Likumprojekts paredz veicināt arī sporta un izglītības sistēmas ciešāku sadarbību, kā arī paplašināt iedzīvotāju iespējas iesaistīties tautas sportā.
Jaunais regulējums paredz izveidot Valsts sporta fondu kā mērķētu instrumentu sporta attīstības atbalstam, dažādojot finansējuma avotus un veicinot efektīvāku līdzekļu sadali.
Plānots izveidot arī vienotu Sporta reģistru – centralizētu datu sistēmu, kurā apkopos informāciju par sporta organizācijām, sportistiem, treneriem, sporta izglītības programmām, sporta bāzēm un finansējumu. Tas veicinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu un caurspīdīgāku nozares pārvaldību.
Likumā nostiprināti arī labas pārvaldības, godīgas spēles, drošības un ētikas principi, kā arī noteikti skaidri sporta federāciju atzīšanas kritēriji un prasības finanšu pārskatu publiskai pieejamībai.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, jaunajā likumā plānots saglabāt ierobežojumus attiecībā uz agresorvalstīm – aizliegumu organizēt sporta sacensības un piedalīties tajās ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju līdzdalību, kā arī ierobežojumus sadarbībai ar šo valstu sporta struktūrām.
Lai jaunais regulējums stātos spēkā, tas Saeimai jāatbalsta vēl divos lasījumos. Plānots, ka jaunais Sporta likums varētu stāties spēkā šī gada 1.jūlijā.
