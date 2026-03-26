Latvijā būtiski atšķiras pašvaldību atbalsts ģimenēm: rīt Saeimā diskutēs par vienotu pašvaldību ieguldījumu un pabalstu uzskaiti

Saeimā piektdien, 27.martā, pulcēsies valsts un pašvaldību eksperti, lai konferences “Pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bērniem: labā prakse, atšķirības un ceļš uz vienotu publisko līdzekļu uzskaiti” laikā meklētu risinājumus atšķirībām ģimeņu atbalstā un prioritātēs dažādās pašvaldībās.
Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija kopā ar Valsts kontroli uzsāks diskusiju, lai šādu atbalstu ģimenēm padarītu caurspīdīgāku un tas veicinātu valsts kopējo mērķu sasniegšanu.
Lai arī pašvaldības ik gadu iegulda miljonus bērnu un ģimeņu atbalsta pasākumos, šobrīd nav vienotas valsts mēroga sistēmas, kas ļautu salīdzināt rezultātus un nodrošinātu, ka ieguldītie līdzekļi tiešām palīdz sasniegt valsts demogrāfijas mērķus.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš un valsts kontrolieris Edgars Korčagins.
Diskusijās eksperti akcentēs gan šobrīd esošās atšķirības starp pašvaldībām, gan nepieciešamību pēc vienotas sistēmas, kā tiek uzskaitīti demogrāfijas atbalsta pasākumi.
Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa iepazīstinās ar Valsts kontroles revīzijām un sniegto ieteikumu ieviešanas progresu attiecībā uz publiskajiem pakalpojumiem – sociālajā, izglītības un veselības aprūpes jomā, kam ir ietekme uz demogrāfiju.
Tāpat notiks divas paneļdiskusijas par to, vai vispār iespējams izmērīt pašvaldību devumu ģimeņu atbalstam un kā veidot mērķorientētus un efektīvus ieguldījumus. Eksperti diskutēs par to, kā panākt taisnīgāku un salīdzināmu datu vidi – būtisku nosacījumu, lai politika būtu balstīta faktos, ne pieņēmumos. Valsts un pašvaldību budžetu plānotāji vērtēs, kā nodrošināt, lai atbalsts nonāk pie ģimenēm, kurām tas visvairāk nepieciešams, nevis pazūd administratīvos labirintos.
Konference piektdien, 27.martā, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 10.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
