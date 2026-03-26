Saeima ceturtdien, 26.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, kas paplašina darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un samazina administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.
Grozījumi noteic, ka sociālie uzņēmumi, kas darbojas vismaz trīs gadus vai kurus dibinājusi sabiedriskā labuma organizācija ar pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti, var sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām ar invaliditāti bez papildu licencēšanas.
Darbiekārtošanas pakalpojumus līdz šim drīkstēja sniegt tikai tie uzņēmumi, kuriem ir Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegta licence. Tomēr sociālie uzņēmumi jau ir pakļauti Labklājības ministrijas uzraudzībai un ievēro līdzvērtīgas vai pat stingrākas prasības nekā komersanti. Līdz ar to dubultā uzraudzība radīja lieku administratīvo slogu gan sociālajiem uzņēmumiem, gan arī valsts pārvaldei, iepriekš pauda likumprojekta autori no Labklājības ministrijas.
Ir mainīts arī informatīvo ziņojumu sagatavošanas biežums – Labklājības ministrija ziņojumu par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību sagatavos reizi trijos, nevis divos gados, kā tas bija noteikts līdz šim.
