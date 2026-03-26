Samazina administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem

(26.03.2026.)

Saeima ceturtdien, 26.martā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sociālā uzņēmuma likumā, kas paplašina darba iespējas cilvēkiem ar invaliditāti un samazina administratīvo slogu sociālajiem uzņēmumiem.

Grozījumi noteic, ka sociālie uzņēmumi, kas darbojas vismaz trīs gadus vai kurus dibinājusi sabiedriskā labuma organizācija ar pieredzi darbā ar personām ar invaliditāti, var sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām ar invaliditāti bez papildu licencēšanas.

Darbiekārtošanas pakalpojumus līdz šim drīkstēja sniegt tikai tie uzņēmumi, kuriem ir Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegta licence. Tomēr sociālie uzņēmumi jau ir pakļauti Labklājības ministrijas uzraudzībai un ievēro līdzvērtīgas vai pat stingrākas prasības nekā komersanti. Līdz ar to dubultā uzraudzība radīja lieku administratīvo slogu gan sociālajiem uzņēmumiem, gan arī valsts pārvaldei, iepriekš pauda likumprojekta autori no Labklājības ministrijas.

Ir mainīts arī informatīvo ziņojumu sagatavošanas biežums – Labklājības ministrija ziņojumu par sociālo uzņēmumu darbību un attīstību sagatavos reizi trijos, nevis divos gados, kā tas bija noteikts līdz šim.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 27.martā
09:00  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas un Nacionālās drošības komisijas kopsēde
10:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē sēde
10:00  Konference “Pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bērniem: labā prakse, atšķirības un ceļš uz vienotu publisko līdzekļu uzskaiti”
10:00  Baltijas Asamblejas Veselības, labklājības un ģimenes komitejas sanāksme