Ceturtdien plānota Saeimas sēde par uzticības izteikšanu Andra Kulberga valdībai

Ceturtdien, 28.maijā, Saeimā plānota Ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga sastādītās valdības apstiprināšana.
Pulksten 8.15 Saeimas nama Viesu zālē plānota Latvijas Republikas 14.Saeimā pārstāvēto un jauno valdību veidojošo politisko partiju sadarbības līguma un Andra Kulberga vadītā Ministru kabineta deklarācijas parakstīšana.
Dokumentus parakstīs politisko spēku “Apvienotais saraksts”, “Jaunā Vienotība”, “Nacionālā apvienība” un “Zaļo un Zemnieku savienība” pārstāvji.
Saeimas ārkārtas sēdi, kurā paredzēts balsojums par uzticības izteikšanu A.Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam, ceturtdien plānots sasaukt pulksten 13.30.
Savukārt 30 minūtes pēc Saeimas ārkārtas sēdes beigām Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, plānota jaunievēlētā Ministru prezidenta preses konference.
Saeimai jāapstiprina jauns Ministru kabinets, jo šī gada 14.maijā Evika Siliņa paziņoja par atkāpšanos no Ministru prezidenta amata, un līdz ar to viņas vadītā valdība uzskatāma par atkāpušos. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir aicinājis Andri Kulbergu kā Ministru prezidenta amata kandidātu sastādīt Ministru kabinetu.
