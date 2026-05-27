Saeima skatīs parlamentāro izmeklēšanas komisiju gala ziņojumus

Saeimas deputāti ceturtdien, 28.maijā, skatīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu par problēmām nacionālā un Eiropas Savienības līmeņa imigrācijas regulējumā un izpildinstitūciju darbā.
Sēdes darba kārtībā komisijas gala ziņojumu lūgusi iekļaut arī parlamentārās izmeklēšanas komisija par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes sadārdzinājuma iemesliem un enerģētiskās drošības riskiem nākotnē.
Galīgajā lasījumā Saeima rīt lems par izmaiņām Maksātnespējas likumā un ar to saistītajos likumos, ar ko likvidē Maksātnespējas kontroles dienestu. Turpmāk maksātnespējas procesa administratori būs jāuzrauga Tieslietu ministrijai.
Trešajā lasījumā deputāti skatīs grozījumus Interešu konflikta novēršanas likumā, precizējot valsts amatpersonu amatu savienošanas kārtību. Turpmāk citu amatu, saimniecisko darbību vai līguma izpildi varēs savienot ar amatu, ja tas nerada interešu konfliktu, nekaitē pienākumu izpildei un saņemta rakstveida atļauja.
Otrajā lasījumā parlaments skatīs grozījumus Atkritumu apsaimniekošanas likumā, ar kuriem Latvijā plānots ieviest depozīta sistēmu e-cigaretēm. Tāpat otrajā lasījumā deputāti lems par izmaiņām, kas noteic, ka arī Saeima varēs atjaunot statusu padomju psihiatrijas represiju upuriem, kā arī grozījumiem Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu pašvaldību beztermiņa īres līgumu pārslēgšanai līdz 2028.gada 31.decembrim. Deputāti otrajā lasījumā skatīs arī grozījumus Būvniecības likumā, lai varētu elastīgāk organizēt būvdarbus un būvniecības ieceres īstenot pa posmiem.
Savukārt pirmajā lasījumā Saeima skatīs grozījumus Farmācijas likumā. Tie paredz, ka slimnīcām un aptiekām izņēmuma gadījumos būs iespēja iegādāties zāles tieši no ražotājiem un izplatītājiem citās Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīs, ja attiecīgās zāles Latvijā nebūs pieejamas nepieciešamajā apjomā vai termiņā. Tāpat deputāti konceptuāli lems par Latvijas pievienošanos konvencijai par vides krimināltiesisko aizsardzību.
Darba kārtībā ir arī jautājums par 10 123 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par arodbiedrību tiesībām slēgt koplīgumus un koplīgumu attiecināšanu uz arodbiedrības biedriem” turpmāko virzību.
Saeima lems arī par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu komisijām, tostarp izmaiņām Nacionālās drošības likumā, kas paredz stiprināt kritiskās infrastruktūras un nacionālajai drošībai nozīmīgu uzņēmumu aizsardzību, pilnveidojot apdraudējumu izvērtēšanas un novēršanas mehānismus.
Deputātiem būs jālemj arī par grozījumu Elektroenerģijas tirgus likumā nodošanu komisijām. Tie nepieciešami, lai ieviestu vienotu kārtību elektroenerģijas ražošanas un uzkrāšanas iekārtu ekspluatācijai un demontāžai. Tāpat izskatīšanai komisijās plānots nodot izmaiņas likumā, kas paredz mazināt birokrātiju sabiedriskā labuma organizācijām un dot tām plašākas iespējas atbalstīt Ukrainas civiliedzīvotājus, tostarp ziedot līdzekļus un mantu arī aizsardzības vajadzībām.
Prezidija apstiprinātajā Saeimas 28.maija sēdes darba kārtībā iekļauti 33 jautājumi. Tajā ir iesniegtas arī vairākas izmaiņas, tostarp Tautsaimniecības komisija lūgusi sēdes darba kārtībā iekļaut grozījumus Aizsargjoslu likumā, lai gar Latvijas ārējo sauszemes robežu noteiktu 30 metru aizsargjoslu valsts robežas drošības stiprināšanai un infrastruktūras uzturēšanai.
Rītdien pulksten 17.00 paredzēta amatpersonu atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem.
Tāpat ceturtdien pulksten 13.30 plānots sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi, kurā paredzēts balsojums par uzticības izteikšanu A.Kulberga izveidotajam Ministru kabinetam.
