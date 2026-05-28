Baltijas valstu politikas veidotāji un nozaru eksperti spriedīs par energoneatkarību un drošību

Lai aktualizētu Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus un mainīgajā ģeopolitiskajā vidē dalītos ar labo praksi šajā jomā, Saeimā piektdien, 29.maijā, norisināsies konference “Energoneatkarība Baltijā – kopīga atbildība un iespējas”. Tajā piedalīsies Baltijas valstu politikas veidotāji, nozares speciālisti, kā arī starptautiski eksperti no Eiropas un Ziemeļvalstīm.
Konferenci atklās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica un Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens. Ar ievadprezentāciju attālināti konferencē uzstāsies Starptautiskās Enerģētikas aģentūras izpilddirektors Fatihs Birols (Fatih Birol).
“Baltijas energoneatkarība un drošība vairs nav tikai enerģētikas nozares jautājums. Tas ir mūsu valstu drošības, ekonomiskās noturības un sabiedrības uzticēšanās pamats. Šī konference ir iespēja Baltijas valstīm kopīgi pārrunāt paveikto, kā arī stiprināt sadarbību un vienotu redzējumu par drošu, ilgtspējīgu un neatkarīgu enerģētikas nākotni,” akcentē K.Briškens.
Pirmajā konferences sesijā “Energosistēmas dizains kā noturības un drošības pamats” eksperti diskutēs par atjaunojamo energoresursu integrāciju no sistēmas drošuma perspektīvas, balansējošo jaudu pieejamību, elektroenerģijas sistēmas noturību un ilgtermiņa energoražošanas portfeļa attīstību Baltijas valstīs.
Savukārt otrā sesija būs veltīta sabiedrības lomai energodrošības stiprināšanā, īpašu uzmanību pievēršot dezinformācijai enerģētikas jomā, sabiedrības noturībai un uzticēšanās stiprināšanai enerģētikas transformācijas procesos.
Diskusijās piedalīsies gan pašmāju, gan citu valstu enerģētikas nozares eksperti, gan arī Baltijas valstu parlamenta deputāti.
Pirms konferences pulksten 9.30 norisināsies Baltijas valstu parlamentu tautsaimniecības komisiju kopīga tikšanās. Tajā plānots diskutēt par aktuālajiem reģionālās attīstības un ekonomikas jautājumiem, tostarp “Rail Baltica” projekta attīstību, energodrošību un stratēģisko infrastruktūru.
Konference piektdien, 29.maijā, notiks parlamenta Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, un tā sāksies pulksten 12.00. Ikviens interesents tās norisei varēs sekot līdzi arī Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, kā arī parlamenta Facebook un Youtube kontos.
