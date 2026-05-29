Saeimā tiekas Baltijas valstu parlamentu tautsaimniecības un enerģētikas komisiju deputāti

Lai pārrunātu aktuālos reģionālās attīstības un ekonomikas jautājumus, piektdien, 29.maijā, Saeimā pulcējās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentu par tautsaimniecības un enerģētikas nozarēm atbildīgo komisiju deputāti.
Kopīgās tikšanās laikā Baltijas valstu parlamentārieši diskutēja par kopīgiem izaicinājumiem reģiona izaugsmes veicināšanā, tostarp “Rail Baltica” projekta attīstību, energodrošību un stratēģisko infrastruktūru.
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Briškens uzsver, ka par ekonomikas jautājumiem atbildīgās komisijas ir vienisprātis – “Rail Baltica” ir stratēģiski nozīmīgs projekts gan ekonomiskās attīstības, gan militārās mobilitātes kontekstā. Vienlaikus Latvijas, Lietuvas un Igaunijas parlamentāriešiem ir vienota izpratne par nepieciešamību ciešāk koordinēt turpmāko enerģētikas infrastruktūras jaudu un tehnoloģiju attīstību, kā arī kopīgi stiprināt energosistēmas noturību pret hibrīdkara apdraudējumiem reģionā.
Šīs tikšanās galvenā vērtība ir kopīga Baltijas reģiona redzējuma veidošana, ko pārstāvēt Eiropas Savienības līmenī, norādīja Lietuvas delegācijas vadītājs, Seima deputāts Sauļus Bucevičs (Saulius Bucevičius). Viņš akcentēja nepieciešamību vienoti izvērtēt “Rail Baltica” virzību – skaidri apzināt pašreizējo projekta attīstības posmu un vienoties par nākamajiem soļiem, lai pārliecinoši signalizētu Eiropas Komisijai par reģiona apņēmību īstenot projektu un pilnvērtīgi izmantot tam pieejamo finansējumu.
Savukārt Igaunijas pārstāvis, Riigikogu deputāts Mareks Reinass (Marek Reinaas) pauda, ka virzībai uz priekšu būtiskākā ir politiskā griba. Viņš akcentēja, ka sadarbības vēlme starp Baltijas valstīm, īpaši enerģētikas un energodrošības jomā, ir spēcīga, taču izšķiroši ir šo apņēmību pārvērst konkrētā rīcībā. Deputāts norādīja, ka ar mērķtiecīgu un vienotu pieeju iespējams veiksmīgi virzīt uz priekšu arī “Rail Baltica” projektu.
Komisijas vienojās arī par turpmāko sadarbības formātu – trīs Baltijas valstu par ekonomiku un enerģētiku atbildīgās komisijas turpinās regulāri tikties. Nākamā tikšanās plānota Viļņā, Lietuvā, informēja K.Briškens.
Tāpat visu trīs komisiju delegācijas piedalījās konferencē “Energoneatkarība Baltijā – kopīga atbildība un iespējas”, kur kopā ar nozares speciālistiem, kā arī starptautiskiem ekspertiem no Eiropas un Ziemeļvalstīm aktualizēja Baltijas valstu energodrošības un elektroenerģijas sistēmas noturības jautājumus, kā arī pieredzi.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720333912606
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas
Saeimas Preses dienests