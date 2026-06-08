Tallinā tiksies Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisijas

No 8. līdz 9.jūnijam Tallinā, Igaunijā, notiks Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju tikšanās. Tās mērķis ir pārrunāt aktuālos ārpolitikas, starptautiskās drošības un sadarbības jautājumus.
Tikšanās laikā paredzēts apspriest mainīgo pasaules kārtību, izvērtējot aktuālās ģeopolitiskās tendences, kā arī pievērsties atbalsta sniegšanai Ukrainai. Darba kārtībā iekļauta arī gatavošanās NATO samitam Ankarā, Turcijā. Diskusijās paredzēts aplūkot drošības aspektus NATO austrumu flangā un NATO vienotības jautājumus, kā arī pārrunāt sadarbības nozīmi starp sabiedrotajiem.
Pasākumā piedalīsies arī Igaunijas Aizsardzības un Ārlietu ministriju, kā arī Igaunijas Starptautiskā aizsardzības un drošības centra pārstāvji.
Latvijas delegāciju vadīs Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimu pārstāvēs arī Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre Irma Kalniņa un komisijas loceklis Jānis Vucāns.
Šī būs otrā Baltijas valstu un Turcijas parlamentu Ārlietu komisiju delegāciju tikšanās šādā formātā, pirmā notika pagājušā gada 16. un 17.augustā Rīgā.
Saeimas Preses dienests