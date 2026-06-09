Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisiju turpmāk vadīs Arvils Ašeradens, otrdien, 9.jūnijā, nolēma komisijas locekļi.
“Tautsaimniecība ir viena no svarīgākajām Latvijas attīstības nozarēm, īpaši kontekstā ar milzīgajām aizsardzības izmaksām, ko uzņēmusies valsts. Šobrīd tās izaugsme ir centrālais punkts, lai mēs varētu virzīties uz priekšu ar visiem pārējiem sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem,” pauda A. Ašeradens.
A.Ašeradens uzsvēra – būdams komisijas priekšsēdētājs, viņš identificēs neatliekamos darbus, noteiks prioritātes līdz vēlēšanām veicamajiem uzdevumiem un centīsies panākt vienošanos par to risināšanu.
Par komisijas priekšsēdētāja biedru ievēlēts Jānis Grasbergs. Komisijas sekretāra pienākumus turpinās pildīt Mārtiņš Felss.
Izmaiņas komisijas sastāvā bija nepieciešamas, jo līdzšinējais tās vadītājs Kaspars Briškens tika atsaukts no šī amata, savukārt komisijas priekšsēdētāja biedrs Jānis Vitenbergs uz klimata un enerģētikas ministra pienākumu pildīšanas laiku nolika 14.Saeimas deputāta mandātu.
Tautsaimniecības komisija strādā ar uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi un reģionālo politiku saistītiem likumprojektiem. Komisijas pārziņā ir arī enerģētikas sektors, būvniecība, satiksme un transports, kā arī reģionālā ekonomiskā politika.
Saeimas komisijas strādā noteiktā likumdošanas jomā, uzrauga izpildvaras darbību, kā arī veic citus komisijas darba specifikai atbilstošus uzdevumus. Saeimas komisijas sagatavo izskatīšanai lietas, kas tiek apspriestas Saeimas sēdēs. Pamatojoties uz Saeimas lēmumiem, komisijas izskata likumprojektus, priekšlikumus un iesniegumus.
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Saeimas Preses dienests