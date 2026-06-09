Saeimas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju turpmāk vadīs Ilze Vergina, bet Sporta apakškomisiju - Dāvis Mārtiņš Daugavietis

(09.06.2026.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju turpmāk vadīs līdzšinējā apakškomisijas sekretāre Ilze Vergina, savukārt Sporta apakškomisiju - Dāvis Mārtiņš Daugavietis, otrdien, 9.jūnijā, lēma apakškomisiju deputāti.

“Daudzu gadu pieredze izglītībā man ir parādījusi, cik svarīga ir nepārtraukta saikne starp skolu, augstskolu un darba vidi. Apakškomisijas darbā iestāšos par risinājumiem, kas stiprina studiju kvalitāti, veicina pētniecību un palīdz jaunajiem speciālistiem veidot karjeru Latvijā,” akcentēja I.Vergina.

Savukārt D.M.Daugavietis uzsvēra: “Saeimas sasaukuma atlikušajā periodā ir svarīgi pabeigt Izglītības un zinātnes ministrijā iesāktos darbus – virzīt līdz pieņemšanai Sporta likumu, kas jau ir nonācis līdz 3.lasījumam, nodrošināt Valsts sporta fonda likuma ieviešanu, kā arī sagatavot skaidru rīcības plānu gadījumiem, ja agresorvalstis atgriežas starptautiskajā sporta apritē.”

Augstākās izglītības, zinātnes un cilvēkkapitāla apakškomisiju līdz šim vadīja Česlavs Batņa, savukārt Sporta apakškomisiju - Alīna Gendele.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli darbu sagatavošanai vai sevišķu uzdevumu veikšanai komisija var ievēlēt no saviem locekļiem ne vairāk kā divas apakškomisijas. Apakškomisijas sastāvā var iekļaut arī deputātus, kas nav attiecīgās komisijas locekļi, ja viņi tam piekrīt.

 

Saeimas Preses dienests

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