Plāno paplašināt nevalstisko organizāciju iespējas ziedot Ukrainas atbalstam

Lai paplašinātu biedrību un nodibinājumu iespējas sniegt finansiālu un materiālu palīdzību Ukrainai, tostarp tās aizsardzības vajadzībām, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešdien, 10.jūnijā, galīgajam lasījumam atbalstīja par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tāpat likumprojekts paredz valodas apguves platformas izstrādi, lai veicinātu Ukrainas iedzīvotāju integrāciju Latvijā.
“Mēs ne vien paplašinām atbalsta iespējas Ukrainai, bet arī stiprinām Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas mehānismus mūsu sabiedrībā. Valsts valodas apguves rīki, tostarp vārdnīcas izstrāde, ir nozīmīgs ieguldījums nākotnē. Ņemot vērā atbalstu Ukrainas eirointegrācijas ceļam, mums ar konkrētiem darbiem jāapliecina sava solidaritāte un atbalsts Ukrainas tautai,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis.
Atbilstoši līdzšinējam regulējumam sabiedriskā labuma organizācijām ir jādarbojas savos statūtos noteiktajās jomās, kas praksē ierobežo iespējas ziedot Ukrainas atbalstam un rada neskaidrības par ziedojumiem aizsardzības vajadzībām. Plānoto izmaiņu mērķis ir mazināt birokrātiskos šķēršļus un veicināt pilsoniskās sabiedrības iesaisti Ukrainas atbalstā. Tās iecerētas kā atbalsts organizāciju praktiskajam darbam krīžu laikā.
Jaunie grozījumi paredz skaidri noteikt, ka ziedojumi Ukrainas atbalstam, tostarp tās aizsardzības vajadzībām, nav uzskatāmi par biedrību un nodibinājumu darbību regulējošo normu pārkāpumu. Grozījumi vērsti uz praktisku šķēršļu novēršanu palīdzības sniegšanai krīzes apstākļos. Sabiedriskā labuma organizācijām plānots ļaut ziedot neatkarīgi no statūtos noteiktajiem mērķiem un darbības jomām, saglabājot šo atbalstu kā sabiedriskā labuma darbību. Tas nozīmē, ka organizācijas varēs elastīgāk pielāgot savu darbību aktuālajām vajadzībām.
Vienlaikus paredzēts, ka jaunais regulējums attieksies arī uz iepriekšējiem periodiem, nodrošinot, ka līdzšinējie ziedojumi Ukrainai tiks vērtēti atbilstoši jaunajam regulējumam.
Savukārt līdz 2029.gada 30.jūnijam paredzēts izveidot valsts valodas apguves platformu, tostarp latviešu–ukraiņu–latviešu vārdnīcu, lai sekmētu Ukrainas iedzīvotāju integrāciju Latvijā.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijas sabiedrības un nevalstisko organizāciju atbalsts Ukrainai ir bijis ievērojams – tikai portālā “Ziedot.lv” saziedoti vairāk nekā 42 miljoni eiro, palīdzot sniegt nozīmīgu atbalstu valsts armijai, civiliedzīvotājiem un Ukrainas bēgļiem Latvijā. Savukārt organizācija “Uzņēmēji mieram” ir piesaistījuši ziedojumus un snieguši atbalstu Ukrainai vismaz 21 miljona eiro apmērā. Tāpat būtisks ir bijis arī citu iniciatīvu ietvaros piesaistītais atbalsts Ukrainas aizsardzībai un civiliedzīvotājiem. Šis atbalsts bieži sniegts strauji mainīgos apstākļos, reaģējot uz Ukrainas aktuālajām vajadzībām.
Saeima grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā otrajā – galīgajā - lasījumā skatīs jau 11.jūnija parlamenta sēdē.
Saeimas Preses dienests