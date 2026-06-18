Saeima līdz gada beigām pagarina akcīzes nodokļa samazinājumu dīzeļdegvielai

Ceturtdien, 18.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas līdz šī gada 31.decembrim pagarina samazinātās akcīzes nodokļa likmes piemērošanu dīzeļdegvielai.
Iepriekš pieņemtais regulējums, kas ieviests degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai, paredzēja samazināto akcīzes nodokļa likmi piemērot no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam. Ņemot vērā joprojām saspringto situāciju degvielas tirgū un tās ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Saeima šo termiņu pagarina līdz gada beigām.
"Lai gan degvielas cenas pēdējā laikā ir nedaudz kritušās, tās joprojām ir augstas un smagi skar ikvienu iedzīvotāju un uzņēmumu. Pagarinot akcīzes nodokļa samazinājumu, mēs bremzējam vispārējo cenu kāpumu, palīdzam saglabāt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un veicinām lielāku stabilitāti visas tautsaimniecības attīstībai," iepriekš norādīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna.
Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai – no līdzšinējiem 467 eiro uz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Pieņemtie grozījumi ir reakcija uz būtisku degvielas cenu kāpumu starptautiskajos tirgos, ko izraisījuši ģeopolitiskie notikumi un traucējumi naftas piegādes ķēdēs. Grozījumu mērķis ir saglabāt ar likumu noteikto akcīzes nodokļa likmju samazinājumu, lai ierobežotu degvielas cenu palielinājumu un izmaksu pieauguma tālāku pārnesi uz preču un pakalpojumu cenām.
Saeimas Preses dienests