Publiskos informāciju par uzņēmumiem, kas sadarbojas ar Krieviju un Baltkrieviju

Lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, Saeima ceturtdien, 18.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumi nosaka par pienākumu Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP) reizi mēnesī savā tīmekļvietnē publicēt informāciju par uzņēmumiem, kuri eksportē vai importē preces uz vai no Krievijas vai Baltkrievijas.
Izmaiņas nepieciešamas, lai atbalstītu Ukrainas sabiedrību cīņā pret agresorvalstīm, norādījuši grozījumu iesniedzēji – Saeimas deputāti.
Valsts ieņēmumu dienests sagatavos un sniegs datus Centrālajai statistikas pārvaldei (CSP), kas tos publicēs savā tīmekļvietnē reizi mēnesī, norādot eksportētāja un importētāja identifikācijas numuru un nosaukumu.
Vienlaikus paredzēts, ka uz šo informāciju neattieksies likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktie konfidencialitātes ierobežojumi attiecībā uz datiem, kas iegūti no nodokļu administrācijas.
Grozījumu autori uzsvēruši, ka nav pieļaujama agresorvalstu budžeta ieņēmumu veicināšana no Latvijā reģistrētu uzņēmumu sadarbības ar tām laikā, kad agresorvalstis turpina pilna mēroga iebrukumu Ukrainā un apdraud tās neatkarību.
Saeimas Preses dienests