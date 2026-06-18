Saeima pieņem jaunu Sporta likumu

Saeima ceturtdien, 18.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma jaunu Sporta likumu, lai attīstītu mūsdienīgu, caurspīdīgu un ilgtspējīgu sporta sistēmu Latvijā.
Jaunais likums izstrādāts, lai pilnveidotu sporta nozares tiesisko regulējumu, precizētu sporta organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju kompetenci, kā arī ieviestu jaunu sporta nozares finansēšanas un pārvaldības modeli. Likums balstīts uz līdzšinējā regulējuma pamata, vienlaikus to būtiski modernizējot atbilstoši mūsdienu prasībām.
Par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgajā Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā iepriekš uzsvērts, ka līdzšinējais Sporta likums, kas pieņemts 2002.gadā, vairs neatbilst nozares attīstības vajadzībām. Sporta pārvaldība un finansēšana šobrīd ir sadrumstalota, trūkst vienotas, datos balstītas pieejas un skaidru labas pārvaldības mehānismu. Jaunais regulējums palīdzēs šos trūkumus novērst, stiprinot atbildīgu, caurspīdīgu un efektīvu resursu izmantošanu.
Jaunā likuma mērķis ir veicināt sporta attīstību kā sabiedrības izaugsmes un labklājības pamatu, nodrošināt ilgtspējīgu un drošu sporta vidi un sekmēt personu ar invaliditāti iesaistīšanu sporta vidē.
Būtisks uzsvars likumprojektā likts uz bērnu un jauniešu sportu kā prioritāti. Tāpat akcentēta pašvaldību loma ilgtermiņa sporta attīstības plānošanā, īpašu uzmanību pievēršot fizisko aktivitāšu pieejamībai. Likums paredz veicināt arī sporta un izglītības sistēmas ciešāku sadarbību, kā arī paplašināt iedzīvotāju iespējas iesaistīties tautas sportā.
Jaunais regulējums paredz izveidot Valsts sporta fondu kā mērķētu instrumentu sporta attīstības atbalstam, dažādojot finansējuma avotus un veicinot efektīvāku līdzekļu sadali.
Veidos arī vienotu Sporta reģistru – centralizētu datu sistēmu, kurā apkopos informāciju par sporta organizācijām, sportistiem, treneriem, sporta izglītības programmām, sporta bāzēm un finansējumu. Tas veicinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu un caurspīdīgāku nozares pārvaldību.
Likumā nostiprināti arī labas pārvaldības, godīgas spēles, drošības un ētikas principi, kā arī noteikti skaidri sporta federāciju atzīšanas kritēriji un prasības finanšu pārskatu publiskai pieejamībai.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, jaunajā likumā saglabāti ierobežojumi attiecībā uz agresorvalstīm – aizliegums organizēt sporta sacensības un piedalīties tajās ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvju līdzdalību, kā arī ierobežojumi sadarbībai ar šo valstu sporta struktūrām.
Sporta likums stāsies spēkā šī gada 1.augustā.
Saeimas Preses dienests