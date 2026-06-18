Saeima pieņem izmaiņas pašvaldību īres līgumu pārslēgšanas kārtībā

Ceturtdien, 18.jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Dzīvojamo telpu īres likumā, kas paredz pagarināt termiņu, kurā beztermiņa īres līgumi jāpārslēdz uz noteiktu termiņu. Ar grozījumiem līgumu pārslēgšanas termiņš pagarināts līdz 2028.gada 31.decembrim.
“Izmaiņas nodrošina pašvaldībām praksē īstenojamu pāreju uz jauno regulējumu, vienlaikus saglabājot skaidru un vienotu pieeju īres līgumu sakārtošanai. Tādējādi tiek mazināti administratīvie riski un iespējamo tiesvedību apjoms, ļaujot pašvaldībām pakāpeniski sakārtot līgumattiecības,” uzsver par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Grozījumi pieņemti, lai novērstu praksē radušās neskaidrības un nodrošinātu vienotu pieeju pašvaldību īres līgumu pārslēgšanai, īpaši ņemot vērā lielo līgumu apjomu atsevišķās pašvaldībās.
Likums nosaka vienotu kārtību visiem līdz 2021.gada 30.aprīlim noslēgtajiem beztermiņa īres līgumiem. Turpmāk pašvaldībām būs tiesības prasīt līgumu noslēgšanu uz noteiktu termiņu, bet, ja puses par termiņu nevienosies, to noteiks tiesa.
Tāpat likumā noteikts, ka, ja līdz 2028.gada 31.decembrim līgumi netiks pārslēgti vai netiks celta prasība tiesā, to darbības termiņš būs līdz 2036.gada 31.decembrim.
Līdz šim likums paredzēja īres līgumu pārslēgšanu pabeigt līdz 2026.gada beigām, taču praksē tas radīja izaicinājumus, īpaši pašvaldībās ar lielu dzīvojamo fondu.
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Saeimas Preses dienests