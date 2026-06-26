Grasbergs: Latvija var piedāvāt Vācijai konkurētspējīgus digitalizācijas risinājumus

Lai pārrunātu Latvijas un Vācijas sadarbību drošības, ekonomikas un digitalizācijas jomā, piektdien, 26. jūnijā, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs tikās ar Hesenes Landtāga viceprezidenta Renē Roka (René Rock) vadīto Baltijas sadraudzības grupas delegāciju.
“Mēs esam daudz mācījušies no Vācijas, īpaši no Hesenes pieredzes – spēcīgas ekonomikas pamatā ir ģimenēm un uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, kas veicina arī citu jomu attīstību. Vienlaikus Latvija var piedāvāt savu kompetenci digitalizācijā, kur mums ir starptautiski konkurētspējīgi risinājumi. Šāda pieredzes apmaiņa sniedz ieguvumus abām valstīm,” uzsvēra J. Grasbergs.
Īpaša uzmanība tika pievērsta drošībai. J.Grasbergs akcentēja, ka Latvija augstu vērtē Vācijas ieguldījumu Eiropas un Baltijas jūras reģiona drošībā, tostarp tās klātbūtni Lietuvā, dalību NATO misijās un komandcentra darbību Rostokā, uzsverot nepieciešamību šo sadarbību stiprināt arī reģionālā līmenī.
Hesenes Landtāga viceprezidents R.Roks sarunā uzsvēra, ka Latvija Vācijai ir līdzvērtīgs un uzticams partneris, augstu novērtējot Latvijas sasniegumus valstiskuma un tradīciju stiprināšanā, kā arī digitalizācijā, kur Latvija kalpo kā labs piemērs. Vienlaikus viņš pauda ieinteresētību ciešākas sadarbības veicināšanā.
Puses pārrunāja arī ekonomisko sadarbību un investīciju vidi. Vācija ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas tirdzniecības partneriem, un abas puses saskata iespējas paplašināt sadarbību informācijas tehnoloģiju, aizsardzības industrijas un inovāciju jomās.
Tikšanās laikā aktualizēja arī darbaspēka pieejamības, veselības aprūpes un ar uzņēmējdarbības vidi saistītus jautājumus. “Latvijai ir ar ko lepoties informācijas tehnoloģijās – esam attīstījuši spēcīgu digitālo vidi un esam spēruši nozīmīgus soļus arī mākslīgā intelekta izmantošanā, tostarp veselības jomā. Tas kopā ar kvalificētu darbaspēku un attīstītu uzņēmējdarbības vidi rada labus priekšnoteikumus investīciju piesaistei,” piebilda J. Grasbergs.
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Saeimas Preses dienests