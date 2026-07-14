Cilvēktiesību komisija: panāktā vienošanās par Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas zīmolvārdu saglabāšanu stiprina sabiedrības uzticēšanos

Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas zīmolvārdi tiks saglabāti, otrdien, 14.jūlijā, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē deputātus informēja sabiedriskā medija valdes pārstāvji. Komisija iepriekš bija saņēmusi sabiedriskā medija darbinieku atklāto vēstuli par zīmolu saglabāšanu un aicinājusi Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi (SEPLP), Latvijas Sabiedriskā medija valdi un darbinieku pārstāvjus uz dialogu, lai rastu risinājumu šo vēsturisko zīmolu nākotnei.
“Esmu gandarīta, ka atsaucoties uz 19.jūnija komisijas sēdē pausto aicinājumu pusēm turpināt dialogu un rast kopīgu redzējumu, ir panākta vienošanās,” sacīja Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere. Tagad, kad pusēm izdevies panākt kompromisu, ir būtiski turpināt darbu pie turpmākajiem soļiem un praktiskiem risinājumiem, lai vienošanos nostiprinātu saistošajos normatīvajos aktos, pauda I.Lībiņa-Egnere.
Līdz šā gada 15.septembrim iesaistītās puses apņēmušās publiskot informāciju par panāktās vienošanās rezultātiem, savukārt SEPLP atbilstošus priekšlikumus likuma grozījumiem plāno iesniegt līdz 5.oktobrim, informēja komisijas priekšsēdētāja.
“Latvijas Radio” un “Latvijas Televīzijas” zīmoli vairāku paaudžu garumā veidojuši sabiedrības uzticēšanos un kļuvuši par nozīmīgu demokrātiskas valsts, nacionālās identitātes un kvalitatīvas informācijas simbolu, sēdē uzsvēra tās dalībnieki.
Saeima 2024.gada 18.janvārī pieņēma grozījumus Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, paredzot, ka no 2025.gada 1.janvāra Latvijā ir viens sabiedriskais medijs.
Latvijas Radio raida kopš 1925.gada 1.novembra, bet Latvijas Televīzija – kopš 1954.gada 6.novembra.
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Saeimas Preses dienests