Saeimas komisija atbalsta pilsētas statusa piešķiršanu Carnikavai

Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 15.jūlijā, konceptuāli atbalstīja likumprojektu, kas paredz piešķirt Carnikavai pilsētas statusu, un lēma to virzīt izskatīšanai Saeimā steidzamības kārtā divos lasījumos.
“Carnikava jau šobrīd faktiski pilda pilsētas funkcijas. Pilsētas statusa piešķiršana novērsīs situāciju, kurā administratīvais statuss neatbilst teritorijas faktiskajai attīstībai, vienlaikus radot papildu iespējas investīciju piesaistei un turpmākai izaugsmei,” uzsver komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Patlaban Carnikavai ir ciema statuss, taču saskaņā ar 2026.gada aprīļa datiem tajā deklarēti 5305 iedzīvotāji, pārsniedzot likumā noteikto 5000 iedzīvotāju slieksni pilsētas statusa piešķiršanai. Arī pēc infrastruktūras attīstības, pakalpojumu pieejamības un ekonomiskās aktivitātes Carnikava jau šobrīd atbilst pilsētai raksturīgam attīstības līmenim. Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam Carnikava noteikta kā novada nozīmes attīstības, atpūtas un tūrisma centrs.
Process par Carnikavas statusa maiņu aizsākās jau 2025.gada septembrī pēc Ādažu novada pašvaldības komitejas lēmuma. Pilsētas statuss stiprinās Carnikavas identitāti un konkurētspēju, veicinās investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstības potenciālu, kā arī uzlabos publisko pakalpojumu plānošanu. Kā konkrēts praktisks ieguvums minēta iespēja pretendēt uz atbalsta instrumentiem, kas šobrīd pieejami tikai pilsētām, piemēram, finansējumu videi draudzīgāku apkures risinājumu ieviešanai privātmājās, kas ciemos netiek atbalstīts.
Saeimas Preses dienests