Valsts aizsardzības dienesta karavīriem nodrošinās tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju

Saeima ceturtdien, 23.jūlijā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par valsts pensijām”, kas paredz nodrošināt apgādnieka zaudējuma pensijas izmaksas nepārtrauktību 11 mēnešu valsts aizsardzības dienesta (VAD) laikā. Tas ļaus saglabāt tiesības uz pensiju jauniešiem, kuri dienesta dēļ uz laiku pārtraukuši mācības vai pilna laika studijas augstskolā.
"Dienesta pildīšana nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas jauniešiem, kuri zaudējuši apgādnieku. Dienests valsts aizsardzībā nav brīvprātīga studiju pārtraukšana, tāpēc valstij ir jānodrošina sociālā atbalsta nepārtrauktība. Ar šiem grozījumiem mēs precizējam likuma normu piemērošanu, lai saglabātu tiesības uz sociālo nodrošinājumu arī dienesta laikā, tādējādi stiprinot sociālā taisnīguma principu un sabiedrības uzticēšanos valsts aizsardzības dienesta sistēmai kopumā," iepriekš uzsvēra par likumprojekta virzību atbildīgās Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.
Līdz šim tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas bija jauniešiem līdz 24 gadiem, ja viņi turpina mācības vai studē augstskolu pilna laika klātienes programmās. Ņemot vērā, ka VAD izpildes laikā mācības vai studijas faktiski tiek pārtrauktas, personām saskaņā ar spēkā esošo kārtību tika pārtraukta arī minētās pensijas izmaksa.
Grozījumi neievieš jaunu pabalstu veidu, bet nosaka speciālu izņēmumu esošajā kārtībā. Jaunais regulējums garantē, ka dienesta pildīšana nav pamats apgādnieka zaudējuma pensijas pārtraukšanai, norādīja komisijas priekšsēdētājs. Tādējādi tiks nodrošināta jauniešu materiālā stabilitāte, kas ļaus sekmīgi atsākt un turpināt studijas pēc dienesta pabeigšanas.
Saeima atbalstīja arī saistītos grozījumus likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un Valsts sociālo pabalstu likumā, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā.
Izmaiņas stāsies spēkā 2027.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests