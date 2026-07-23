Saeima atbalsta pilsētas statusa piešķiršanu Carnikavai

Saeima, ceturtdien, 23. jūlijā galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz piešķirt Carnikavai pilsētas statusu.
“Carnikava jau šobrīd faktiski pilda pilsētas funkcijas. Pilsētas statusa piešķiršana ļaus novērst situāciju, kad administratīvais statuss neatbilst reālajai attīstībai, vienlaikus radot papildu iespējas teritorijas izaugsmei un investīciju piesaistei,” uzsvēra par likumprojektu atbildīgās Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Līdz šim Carnikavai bija ciema statuss, taču saskaņā ar 2026.gada aprīļa datiem tajā deklarēti 5305 iedzīvotāji, pārsniedzot likumā noteikto 5000 iedzīvotāju slieksni pilsētas statusa piešķiršanai. Arī pēc infrastruktūras attīstības, pakalpojumu pieejamības un ekonomiskās aktivitātes Carnikava atbilst pilsētai raksturīgam attīstības līmenim. Arī Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam Carnikava noteikta kā novada nozīmes attīstības, atpūtas un tūrisma centrs.
Process par Carnikavas statusa maiņu aizsākās jau 2025.gada septembrī pēc Ādažu novada pašvaldības komitejas lēmuma. Pilsētas statuss stiprinās Carnikavas identitāti un konkurētspēju, veicinās investīciju piesaisti un uzņēmējdarbības attīstības potenciālu, kā arī uzlabos publisko pakalpojumu plānošanu. Kā konkrēts praktisks ieguvums minēta iespēja pretendēt uz atbalsta instrumentiem, kas šobrīd pieejami tikai pilsētām, piemēram, finansējumu videi draudzīgāku apkures risinājumu ieviešanai privātmājās, kas ciemos netiek atbalstīts.
Likums stāsies spēkā 22. augustā.
Saeimas Preses dienests