Stiprina vietējo pārtikas ražotāju aizsardzību pret negodīgu tirdzniecības praksi

Lai veicinātu godīgu sadarbību starp lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem, Saeima ceturtdien, 23.jūlijā, galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā. Ar tiem iecerēts ierobežot ekonomiski spēcīgāku tirgus dalībnieku iespējas izmantot savu pārākumu.
Grozījumus izstrādājusi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija, un to mērķis ir panākt skaidrus un godīgus noteikumus abām pusēm, īpaši aizsargājot vietējos ražotājus situācijās, kur viņu iespējas ietekmēt sadarbības nosacījumus ir ierobežotas.
Grozījumi precizē aizliegumu vienpusēji mainīt līguma nosacījumus. Tostarp noteiks, ka mazumtirgotājs bez iepriekšēja rakstveida paziņojuma nevarēs izņemt piegādātāja preces no sortimenta. Par šādām izmaiņām piegādātājs būs jāinformē vismaz 30 dienas iepriekš, izņemot gadījumus, kad preces neatbilst līguma noteikumiem.
Tāpat grozījumi ievieš skaidru lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes prognozes definīciju. Tas palīdzēs novērst situācijas, kad piegādātāji spiesti ražot preces bez reāla pasūtījuma seguma. Izmaiņas arī aizliedz vienpusēju sankciju piemērošanu un nosaka gadījumus, kad tās netiek piemērotas, piemēram, ja novirzes no prognozētā piegādes apjoma ir nebūtiskas.
Izmaiņas ieviestas arī norēķinu kārtībā. Par regulārām svaigu dārzeņu un ogu piegādēm norēķini būs jāveic 20 dienu laikā, izslēdzot iespēju piegādātājiem piespiedu kārtā piekrist ilgākiem samaksas termiņiem.
Izmaiņas ierobežos negodīgas tirdzniecības prakses izpausmes, vienlaikus saglabājot elastību piegādātāju un mazumtirgotāju sadarbībā. Likuma grozījumi ir daļa no plašākiem pasākumiem godīgas konkurences un caurspīdīgas cenu veidošanas veicināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, iepriekš uzsvēra atbildīgā komisija.
Saeimas Preses dienests