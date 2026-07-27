Zanda Kalniņa-Lukaševica: ASV atbalsts ir izšķirošs Baltijas drošībai

Lai pārrunātu Latvijas un Baltijas reģiona drošības aktualitātes, NATO atturēšanas spēju stiprināšanu, transatlantisko sadarbību, kā arī atbalstu Ukrainai, svētdien, 26.jūlijā, Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica kopā ar Saeimas deputātu grupu tikās ar Amerikas Savienoto Valstu Kongresa delegāciju, kuru vadīja Pārstāvju palātas Apropriāciju komitejas Aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs, kongresmenis Kens Kalverts (Ken Calvert).
“Latvijas pērn saņemtais atbalsts bruņojuma iegādei 99,9 miljonu ASV dolāru apmērā lieliski atspoguļo sadarbības ar ASV Kongresu nozīmīgumu. Īpašs paldies tieši Apropriāciju komitejas Aizsardzības apakškomitejai par plašo atbalstu! Arī turpmāk vēlamies stiprināt ASV un Latvijas parlamentāro sadarbību, īpaši drošības stiprināšanā un ieguldījumos aizsardzības industrijā,” sarunā pauda Saeimas priekšsēdētājas biedre Z.Kalniņa-Lukaševica.
Tikšanās laikā Saeimas deputāti iepazīstināja ASV delegāciju ar redzējumu par drošības situāciju Baltijas reģionā, akcentējot Krievijas un Baltkrievijas radītos izaicinājumus un apdraudējumu. Tāpat tika pārrunāta ASV līderības nozīme NATO aliansē un transatlantiskās vienotības saglabāšanā, tajā skaitā sniedzot atbalstu Ukrainai un uzturot spiedienu pret Krieviju.
“Krievijas radītais apdraudējums prasa ilgtermiņa risinājumus. Tāpēc cieša Baltijas valstu un ASV sadarbība ir viens no nozīmīgākajiem drošības balstiem. Latvija turpinās stiprināt NATO austrumu flangu un ieguldīt alianses un Eiropas ārējās robežas drošībā,” tikšanās laikā uzsvēra Saeimas priekšsēdētājas biedre.
Latvijā vienas dienas vizītē ASV delegācijas sastāvā ieradās Kongresa Pārstāvju palātas Apropriāciju komitejas Aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājs, kongresmenis Kens Kalverts (Ken Calvert), kā arī kongresmeņi Betija Makoluma (Betty McCollum), Džeiks Elzijs (Jake Ellzey), Džons Raterfords (John Rutherford), Skots Franklins (Scott Franklin), Niks Lalota (Nick LaLota) un Norma Toresa (Norma Torres).
Visi delegācijas pārstāvji ieņem nozīmīgus amatus ASV Kongresa Apropriāciju un nacionālās drošības jautājumu komitejās un aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā par ASV aizsardzības finansējumu un sadarbību ar sabiedrotajiem.
No Latvijas puses sarunās ar ASV kongresmeņiem piedalījās Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa, Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis, Ārlietu komisijas priekšsēdētājas biedre un deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar ASV parlamentu vadītāja Irma Kalniņa, kā arī deputāts Jānis Patmalnieks.
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Saeimas Preses dienests