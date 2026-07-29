Daiga Mieriņa Austrālijas ģenerālgubernatorei: Latviju un Austrāliju vieno kopīgas vērtības un cieša sadarbība drošības stiprināšanā

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa trešdien, 29.jūlijā, Saeimā tikās ar Austrālijas ģenerālgubernatori Semu Mostinu (Sam Mostyn), kura Latvijā ieradusies oficiālajā vizītē. Tikšanās laikā tika pārrunātas Latvijas un Austrālijas divpusējās attiecības, sadarbība drošības un aizsardzības jomā, atbalsts Ukrainai, kā arī abu valstu parlamentāro kontaktu stiprināšana.
“Latviju un Austrāliju vieno kopīgas demokrātiskas vērtības, uzticama partnerība un vienota izpratne par nepieciešamību aizstāvēt starptautiskajās tiesībās balstītu pasaules kārtību,” pauda Daiga Mieriņa, uzsverot, ka šogad, 27.augustā, apritēs 35 gadi kopš Latvijas un Austrālijas diplomātisko attiecību nodibināšanas un ka ģenerālgubernatores vizīte ir nozīmīgs notikums abu valstu attiecību vēsturē. Tā ir pirmā Austrālijas ģenerālgubernatores vizīte Latvijā un Baltijas valstīs.
Saeimas priekšsēdētāja pateicās Austrālijai par tās konsekvento atbalstu Ukrainai un stingro nostāju pret Krievijas agresiju. Puses bija vienisprātis, ka Ukrainai jāturpina saņemt visaptverošs atbalsts tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru. Tāpat tika pārrunāta abu valstu sadarbība Dronu koalīcijā, kurā Austrālija iesaistījusies kopš 2024.gada.
Tikšanās laikā īpaša uzmanība pievērsta arī sadarbības iespējām ekonomikā, inovāciju un tehnoloģiju jomā, kā arī aizsardzības industrijā. Daiga Mieriņa uzsvēra Latvijas straujo attīstību digitālo tehnoloģiju, kiberdrošības un bezpilota sistēmu jomā, kā arī abu valstu potenciālu paplašināt sadarbību zinātnē un uzņēmējdarbībā. Latvijas un Austrālijas ekonomiskā sadarbība kļūst arvien ciešāka, ko apliecina Latvijas eksporta apjoma pieaugums uz Austrāliju 20 procentu apmērā 2025. gadā.
Puses pārrunāja arī latviešu diasporas nozīmīgo lomu abu valstu attiecību stiprināšanā. Austrālijā dzīvo vairāk nekā 20 tūkstoši latviešu izcelsmes iedzīvotāju, un diaspora gadu desmitiem palīdzējusi uzturēt ciešas saites starp Latviju un Austrāliju.
Saeimas namā ar Austrālijas ģenerālgubernatori šodien tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica, Saeimas Ārlietu komisijas vadītāja Ināra Mūrniece un Saeimas deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Austrālijas parlamentu vadītājs Artūrs Butāns.
Austrālijas ģenerālgubernatores oficiālā vizīte Latvijā norisinās no 28. līdz 30.jūlijam. Vizītes laikā paredzētas tikšanās ar Latvijas augstākajām amatpersonām, kā arī Latvijas Okupācijas muzeja un NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra apmeklējums.
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Saeimas Preses dienests