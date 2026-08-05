Latgales apakškomisijas deputāti Krāslavā lems par priekšlikumiem austrumu pierobežas attīstības likumam

Saeimas Latgales apakškomisijas deputāti izbraukuma sēdē Krāslavā piektdien, 7.augustā, pirms otrā lasījuma spriedīs par priekšlikumiem Austrumu teritorijas attīstības likumam. Tas paredz īpašu valsts atbalstu Latgalei un Alūksnes novadam, lai cilvēkiem būtu labākas iespējas dzīvot, strādāt, mācīties un palikt šajā teritorijā.
“Ir svarīgi, ka priekšlikumus likumam vērtējam tieši Latgalē, uzklausot tos, kurus šis regulējums skars visvairāk. Jo precīzāk likumā atspoguļosim reģiona vajadzības, jo efektīvāks tas būs uzņēmējdarbības attīstības, iedzīvotāju noturēšanas un austrumu pierobežas stiprināšanas ziņā,” akcentē apakškomisijas priekšsēdētājs Edmunds Teirumnieks.
Patlaban likumprojekts paredz īpašus atbalsta pasākumus austrumu novadiem, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai, investīciju piesaistei un jaunu darba vietu radīšanai.
Reģionam paredzētas priekšrocības, piesakoties valsts un Eiropas Savienības finansējumam, kā arī atsevišķos gadījumos būs vienkāršāki projektu īstenošanas nosacījumi. Plānots arī izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu, kas finansēs uzņēmējdarbības, inovāciju, investīciju un citus attīstības projektus.
Izbraukuma sēdē aicināti piedalīties Finanšu ministrijas, Vidzemes un Latgales plānošanas reģionu, Latgales un Alūksnes pašvaldību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Latgales padomes, Latgales kongresa lēmuma izpildes padomes, Daugavpils Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas un Latgales industriālā tehnikuma pārstāvji.
Latgales apakškomisijas sēde piektdien Krāslavā, Rīgas ielā 51, sāksies pulksten 11.00, bet pulksten 10.00 plānots uzņēmuma "Nemo” apmeklējums.
Saeimas Preses dienests