Neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi

21.augustā – dienā, kad pirms 35 gadiem pilnībā atjaunoja Latvijas neatkarību –, Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi. Tā sāksies pulksten 12.00.
Sēdē uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi aicināti Augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, Valsts prezidents, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji.
Ikviens interesents svinīgajai sēdei varēs sekot līdzi tiešraidē Saeimas tīmekļvietnē www.saeima.lv, parlamenta Facebook un YouTube kontos, kā arī Latvijas Televīzijā.
Pirms svinīgās sedēs deputāti piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Rīgas pilī piedalīsies Valstiskuma balvas svinīgajā pasniegšanas ceremonijā, kas iedibināta par godu 21.augustam.
Saeimas namā šajā dienā būs apskatāms konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” oriģināls, kā arī fotoizstāde “Balsojums, kas mainīja vēsturi”, kas ataino neatkarības atjaunošanas notikumus.
1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”. Tādējādi tika atcelts pārejas periods un noslēgta neatkarības atjaunošana de facto. Augstākās padomes deputāti šo likumu pieņēma par spīti Doma laukumā rūcošām okupantu bruņumašīnām un virs parlamenta ēkas riņķojošam armijas helikopteram.
21.augusts ir datums, kas mūsu valstij atnesa faktisko neatkarību, aizsāka valsts neatkarības reālas atjaunošanas ceļu, atjaunoja Satversmi un nošķīra Latvijas tiesību telpu no PSRS.
Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvji uz pasākumiem aicināti pieteikties līdz 19.augusta pulksten 12.00 Saeimas Preses dienestā, rakstot uz prese@saeima.lv vai zvanot 67087265 un norādot, kuru pasākumu plānots apmeklēt. Lūdzam pasākumos ierasties, ievērojot apģērba etiķeti – uzvalks kungiem un lietišķs kostīms dāmām.
Pasākumu programma
11.00 Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
Laukumā pie Brīvības pieminekļa.
TV, foto iespēja. Mediju pārstāvju ierašanās līdz plkst.10.40.
12.00 Saeimas svinīgā sēde
Saeimas Sēžu zālē, Jēkaba ielā 11.
TV, foto iespēja. Fotogrāfiem un TV operatoriem ierašanās līdz pulksten 11.40.
14.00 Valstiskuma balvas pasniegšanas ceremonija
Rīgas pils.
TV, foto iespēja.
Saeimas Preses dienests