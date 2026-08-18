Daiga Mieriņa ar Spānijas vēstnieku pārrunā sadarbību drošības jomā un pateicas par personīgo ieguldījumu divpusējo attiecību stiprināšanā

“Latviju un Spāniju vieno cieša sadarbība militārajā jomā, it sevišķi pēdējos gados, un augstu vērtējam vēl ciešākas sadarbības perspektīvas aizsardzības industrijā. Mūs vieno arī kopīgi izaicinājumi migrācijas jomā,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa otrdien, 18.augustā, parlamentā atvadu vizītē uzņemot Spānijas Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā Manuelu Alhamu Orenesu (Manuel Alhama Orenes). D.Mieriņa pateicās vēstniekam par personīgo ieguldījumu valstu divpusējo attiecību stiprināšanā.
Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos aizsardzība ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Latvija augstu vērtē Spānijas militāro klātbūtni mūsu valstī un tās lomu reģiona drošības stiprināšanā. Spānijas karavīri atrodas NATO kaujas grupā Ādažos, kā arī NATO misijas ietvaros regulāri patrulē Baltijas gaisa telpā, kā arī Baltijas jūrā.
D.Mieriņa un vēstnieks pārrunāja migrācijas nestos izaicinājumus Eiropas Savienības un NATO ārējām robežām. Kā akcentēja D.Mieriņa, Latvija pēdējos gados saskaras ar nepārtrauktu spiedienu no agresorvalstīm, kas migrantus izmanto kā instrumentu savās hibrīdoperācijās.
Spānijas vēstnieks uzsvēra vēl ciešākas sadarbības iespējas aizsardzības industrijā un akcentēja spāņu kompāniju iesaisti Rail Baltica izbūvē, uzsverot šī projekta nozīmību.
Puses pārrunāja arī spāņu valodas apguvi Latvijas skolās. Īstenojot pāreju uz otro svešvalodu kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, spāņu valodas apguve Latvijā kļūst arvien populārāka. Tā ir trešā populārākā izvēle skolēnu vidū pēc vācu un franču valodas, un šobrīd to iespējams apgūt jau 71 skolā.
Vēstnieks izcēla arī spāņu kultūras iepazīšanas iespējas Latvijā, tostarp pateicoties dažādām izstādēm un mūzikas pasākumiem. Tāpat puses pārrunāja tūrisma veicināšanu, un Saeimas priekšsēdētāja izcēla priekšrocības, ko ceļotājiem sniedz Latvija, tostarp plašās iespējas dabas tūrismam.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335204114
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Saeimas Preses dienests