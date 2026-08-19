Budžeta komisija virza izskatīšanai Saeimā “airBaltic” finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojektu

Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien, 19.augustā, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā likumprojektu “Air Baltic Corporation AS finanšu stabilizācijas pasākumu likums”, kas paredz noteikt īpašu kārtību valsts dalībai aviokompānijas finanšu stabilizācijas procesā.
Kā norāda Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Aiva Vīksna, valstij “airBaltic” ir stratēģiski nozīmīga kapitālsabiedrība, kurā ieguldīti ievērojami valsts finanšu līdzekļi. Likumprojekts paredz mehānismu, kas ļautu valstij operatīvi un koordinēti aizsargāt savas intereses uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesā, vienlaikus nodrošinot parlamentāro uzraudzību pār pieņemtajiem lēmumiem.
Likumprojekta mērķis ir radīt valstij kā “airBaltic” akcionāram, kreditoram un obligāciju turētājam iespēju savlaicīgi pieņemt lēmumus uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesā un rīkoties līdzvērtīgi ar pārējiem investoriem un kreditoriem, operatīvi aizsargājot valsts finanšu intereses.
Likumprojekts paredz iespēju pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu, kapitalizēt no valsts aizdevuma un valstij piederošajām obligācijām izrietošos prasījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā valstij piedalīties uzņēmuma starpfinansējuma nodrošināšanā. Šim nolūkam likumprojekts paredz iespēju valstij iegādāties jaunemitētas uzņēmuma obligācijas līdz 30 miljonu eiro apmērā, savukārt no valstij piederošajām obligācijām izrietošo prasījumu pārveidošanai noteikts limits līdz 50 miljoniem eiro. Paredzēts, ka konkrētus lēmumus par finanšu stabilizācijas pasākumiem pieņems Ministru kabinets.
Likumprojekts paredz arī regulāru parlamentāro kontroli, nosakot Ministru kabinetam pienākumu ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu.
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija aicina piešķirt likumprojektam steidzamību. To skatīs ārkārtas sesijas sēdē rīt, 20.augustā.
Saeimas Preses dienests