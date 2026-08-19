Jānis Grasbergs ar Vjetnamas vēstnieku pārrunā sadarbību ekonomikā

Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs trešdien, 19.augustā, parlamentā tikās ar Vjetnamas Sociālistiskās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Vantuaņu Čonu (Tran Van Tuan) un pārrunāja sadarbību ekonomikā.
J.Grasbergs izcēla, ka Vjetnama ir vadošais Latvijas importa partneris Dienvidaustrumāzijā. Mūsu savstarpējās tirdzniecības apjoms ik gadu pieaug, apliecinot arvien ciešāku ekonomisko sadarbību starp abām valstīm. Vjetnama ir nozīmīgs Dienvidaustrumāzijas tirdzniecības centrs, kas Latvijas uzņēmējiem paver arvien plašākas iespējas reģiona tirgu apgūšanai un eksporta attīstībai, sacīja J.Grasbergs.
Puses bija vienisprātis, ka sadarbībai ekonomikā ir liels potenciāls, it īpaši IKT, kravu pārvadājumos, farmācijā, kokrūpniecībā un pārtikas nozarēs.
J.Grasbergs pateicās vēstniekam par Latvijas un Vjetnamas attiecību stiprināšanu. Puses bija vienisprātis, ka abu valstu divpusējās attiecības ir jāstiprina gan politiskā līmenī, gan daudzās citās jomās.
Vēstnieks pateicās Latvijai par atbalstu viņa kadences laikā, novērtējot Latvijas ieguldījumu cilvēku savstarpējo kontaktu veicināšanā, tostarp Vjetnamas kultūras festivāla rīkošanu Rīgā pagājušā gada vasarā.
Vjetnamas vēstnieks rezidē Stokholmā, Zviedrijā, un bija ieradies atvadu vizītē.
Foto no tikšanās ar Vjetnamas vēstnieku: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335190492/
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Saeimas Preses dienests