Daiga Mieriņa piedalīsies Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas pasākumos

Saeimas priekšsēdātāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 20.augustā, piedalīsies Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas pasākumos Tallinā.
D.Mieriņa Igaunijas parlamentā piedalīsies svinīgajā sēdē, kurā uzrunās savus kolēģus. Svinīgajā sēdē uzrunu arī teiks 4.maija deklarācijas kluba pārstāvis un Latvijas Augstākās padomes deputāts Andris Teikmanis. Baltijas valstu parlamentāriešus uzrunās arī Islandes prezidente. Islande bija pirmā valsts, kura starptautiski atzina Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.
Tāpat Saeimas priekšsēdētājai paredzēta kopīga tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu spīkeriem. D.Mieriņa piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie 20.augusta piemiņas akmens, kā arī 35.gadadienai veltītās pastmarkas atklāšanā.
Igaunija šogad svin 35.gadadienu kopš neatkarības atjaunošanas. 1991.gada 20.augustā Igaunijas Augstākā padome nobalsoja par neatkarības atjaunošanu. Tādējādi tika atjaunota 1918.gada 24.februārī proklamētā valsts.
Saeimas Preses dienests