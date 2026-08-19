Daiga Mieriņa piedalīsies Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas pasākumos

(19.08.2026.)

Saeimas priekšsēdātāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 20.augustā, piedalīsies Igaunijas neatkarības atjaunošanas 35.gadadienas pasākumos Tallinā.

D.Mieriņa Igaunijas parlamentā piedalīsies svinīgajā sēdē, kurā uzrunās savus kolēģus. Svinīgajā sēdē uzrunu arī teiks 4.maija deklarācijas kluba pārstāvis un Latvijas Augstākās padomes deputāts Andris Teikmanis. Baltijas valstu parlamentāriešus uzrunās arī Islandes prezidente. Islande bija pirmā valsts, kura starptautiski atzina Baltijas valstu neatkarības atjaunošanu.

Tāpat Saeimas priekšsēdētājai paredzēta kopīga tikšanās ar Igaunijas un Lietuvas parlamentu spīkeriem. D.Mieriņa piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie 20.augusta piemiņas akmens, kā arī 35.gadadienai veltītās pastmarkas atklāšanā.

Igaunija šogad svin 35.gadadienu kopš neatkarības atjaunošanas. 1991.gada 20.augustā Igaunijas Augstākā padome nobalsoja par neatkarības atjaunošanu. Tādējādi tika atjaunota 1918.gada 24.februārī proklamētā valsts.  

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 20.augustā
09:00  2026.gada 20.augusta Saeimas ārkārtas sesijas sēde
10:30  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:30  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
12:35  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Lietuvas Republikas ministru prezidentu V.E. Mindaugas Sinkevičius
13:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
19:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Lindas Matisones rīkotās vakariņas par godu Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieka Park Duk-hyum vizītei Latvijas Republikā