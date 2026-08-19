Kaspars Melnis: sabiedrībai skaidrāk jāparāda publiski finansēto pētījumu rezultāti un ieguvumi

Latvijas zinātnieku ieguldījums mūsu valsts attīstībā ir neatsverams, taču skaidrāk jāparāda publiskā finansējuma atdeve, pētījuma rezultāti un ieguvumi, to akcentēja Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Kaspars Melnis. Deputāti trešdien, 19.augustā, iepazinās ar Latvijas Zinātnes padomes piešķirto finansējumu Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projektiem. Komisijas sēdē deputāti diskutēja par valsts finansēto zinātnisko pētījumu īstenošanu, to rezultātiem un to, kā pētījumos radītās zināšanas tiek izmantotas praksē.
Diskusijas mērķis bija nevis vērtēt konkrētu pētījumu tēmu izvēli vai apšaubīt zinātnisko pētījumu kvalitāti, bet gan izvērtēt, kādi rezultatīvie rādītāji projektiem ir noteikti, kā tiek mērīta šo rādītāju sasniegšana un kā tiek vērtēta pētījumu rezultātu turpmākā ietekme, sacīja K. Melnis. Viņš uzsvēra, ka būtiski ir skatīt sistēmu kopumā, tostarp to, kā tiek novērtēta publiskā finansējuma atdeve un pētījumu rezultātu izmantošana, un pateicās Latvijas Zinātnes padomei par sniegto skaidrojumu.
Izglītības un zinātnes ministrija norādīja, ka Latvijas zinātnes sistēmā pēdējos gados notikušas būtiskas pārmaiņas un zinātniskās institūcijas tiek starptautiski izvērtētas. Lai gan ieguldījumi zinātnē joprojām atpaliek no Eiropas Savienības vidējā līmeņa, arvien vairāk uzņēmēju praksē izmanto zinātnes rezultātus.
Latvijas Zinātnes padome skaidroja, ka Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas mērķis ir radīt jaunas zināšanas, kuras nākotnē iespējams izmantot praktiski un komercializēt. Programma balstās neatkarīgā starptautiskā ekspertīzē, atklātā konkursā un projektu uzraudzībā.
Deputāti uzsvēra, ka zinātnes kvalitāte nav apšaubāma un jautājumu nevajadzētu politizēt, tomēr nepieciešams stiprināt pētījumu komercializāciju un to izmantošanu valsts pārvaldē. Tāpat jāuzlabo komunikācija par zinātnes rezultātiem un to ieguvumiem sabiedrībai.
Zinātnieki savukārt norādīja, ka pētnieka uzdevums ir radīt jaunas zināšanas, savukārt to ieviešanai nepieciešama sadarbība ar uzņēmējiem un valsts pārvaldi. Turklāt zinātnes ietekme ne vienmēr ir izmērāma uzreiz. Pētījumu nozīme var kļūt redzama krietni vēlāk, pat pēc 20 gadiem.
Kopumā sēdē tika uzsvērts, ka jāuzticas zinātniekiem un starptautiskajai ekspertīzei, vienlaikus pilnveidojot mehānismus, kas palīdz zinātnes rezultātiem nonākt līdz praktiskam ieguvumam sabiedrībai.
Komisija šo jautājumu turpinās skatīt arī turpmāk, jo šajā sēdē nepietika laika uzklausīt visus iesaistītos un pilnvērtīgi izdiskutēt visus jautājumus, informē K.Melnis.
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Saeimas Preses dienests