Daiga Mieriņa Tallinā: kopīgi jācīnās par lielāku atbalstu lauksaimniekiem un kohēzijai

(20.08.2026.)
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“35 gadi mums trim Baltijas atjaunotajām demokrātijām ir brieduma laiks. Brīdis, kad varam atskatīties uz sasniegumiem, bet reizē arī nospraust jaunus mērķus,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa ceturtdien, 20.augustā, uzrunājot kolēģus Igaunijas parlamentā un sveicot Igaunijas tautu 35.gadadienā kopš neatkarības atjaunošanas.

Saeimas priekšsēdētāja akcentēja turpmākos darāmos darbus, izceļot lielāku Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniekiem un kohēzijai, drošības stiprināšanu Baltijā un visā ES un NATO austrumu robežā, ekonomisko attīstību un Rail Baltica nozīmi.

“Nākotnes attīstībā ir jāiegulda jau tagad. CERN ietvaros Baltijas zinātnieku grupa ir paveikusi lielu darbu, lai nākotnē Baltijā varētu veidot daļiņu terapijas centru vēža ārstēšanai. Tas būtu milzīgs ieguldījums gan zinātnē, gan veselības aprūpē. Tāpēc ir jāatmet birokrātiskie šķēršļi un nekavējoties jāsāk projekta priekšizpēte,” teica D.Mieriņa.  

Tāpat Saeimas priekšsēdētāja savā uzrunā izcēla, ka baltieši ir stingrākie Ukrainas neatkarības atbalstītāji, jo mēs zinām un saprotam brīvības cenu.

Baltijas valstu spīkeri šodien Tallinā pieņēma kopīgu paziņojumu par turpmāko atbalstu Ukrainai un kopējām prioritātēm. Tajā parlamentārieši uzsver mūsu valstu sasniegumus, vienotību svarīgos stratēģiskos lēmumos un apņemšanos turpināt stingri atbalstīt Ukrainu un tās neatkarību. Paziņojumā arī uzsvērts, ka Krievija ir jāsauc pie atbildības par visiem pastrādātajiem noziegumiem un starptautisko tiesību pārkāpumiem.

Latvijas, Igaunijas un Lietuvas parlamentu priekšsēdētāji arī uzsver nepieciešamību Eiropai uzņemties lielāku atbildību par savas drošības stiprināšanu un dalību NATO kā uzticamiem un spēcīgiem sabiedrotajiem. Spēcīga NATO klātbūtne, tostarp ASV bruņoto spēku klātbūtne Baltijas reģionā, ir būtisks efektīvas un ticamas atturēšanas elements, teikts kopīgajā paziņojumā.

Parlamentārieši arī uzsver, ka jāturpina cieša sadarbība sarunās par jauno Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmu, jo īpaši aizsardzības, kohēzijas politikas, savienojamības un lauksaimniecības jomās.

 

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335208046/
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Saeimas Preses dienests

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