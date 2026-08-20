Zanda Kalniņa-Lukaševica: Lietuva ir mūsu tuvākais sabiedrotais ar kopīgu izpratni par reģiona drošību

(20.08.2026.)
VideoGalerija

Saeimas priekšsēdētājas biedre Zanda Kalniņa-Lukaševica kopā ar Saeimas deputātiem ceturtdien, 20.augustā, tikās ar Lietuvas premjerministru Mindaugu Sinkeviču (Mindaugas Sinkevičius) un pārrunāja aktuālos abu valstu sadarbības jautājumus – nepieciešamību kopīgi stiprināt mūsu robežu, atbalstu Ukrainai, kā arī abu valstu ekonomisko sadarbību. 

“Latviju un Lietuvu vieno kas vairāk par kaimiņattiecībām. Mūsu tautu vēstures gadsimtiem ir savijušās, un arī šodien mūsu robeža ir nevis līnija, kas šķir, bet saite, kas vieno. Mēs esam tuvākie sabiedrotie ar kopīgu izpratni par to, kas nepieciešams mūsu reģiona drošībai. Tādēļ mūsu sadarbības prioritātes ir skaidras – valstu drošība, atbalsts Ukrainai, stratēģiskās infrastruktūras attīstība un aizsardzība, kā arī ciešāka ekonomiskā sadarbība,” sacīja Z.Kalniņa-Lukaševica.

Pārrunājot nelegālās migrācijas spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju, Saeimas priekšsēdētājas biedre pateicās Lietuvai par sniegto atbalstu Latvijas robežsardzei. Viņa uzsvēra, ka, tuvojoties Saeimas vēlēšanām 3.oktobrī, Latvija izjūt Krievijas un Baltkrievijas hibrīdo aktivitāšu pieaugumu, tādēļ abu valstu koordinācija un sadarbība ir īpaši nozīmīga.

Z.Kalniņa-Lukaševica uzsvēra, ka Krievijai nav izdevies sasniegt savus mērķus frontē, tāpēc tā cenšas destabilizēt Eiropu, īstenojot dronu uzbrukumus, kā arī melu un dezinformācijas kampaņas pret Ukrainas atbalstītājiem.

Lietuvas premjerministrs akcentēja, ka mēs kopīgi sargājam ne tikai savu, bet visu Eiropas Savienības Austrumu robežu. Puses bija vienisprātis, ka mūsu austrumu robežas stiprināšanai nepieciešams nodrošināt tam atbilstošu ES finansējumu.

Tāpat puses pārrunāja abu valstu ekonomisko sadarbību, kā arī sadarbības iespējas aizsardzības industrijas, datu drošības un enerģētikas jomā.

Puses bija vienisprātis, ka Krievija nevar būt uzticams partneris, tāpēc tās iestājas par visa veida saišu, tostarp ekonomisko, ar Krieviju samazināšanu un aicina citas valstis darīt tāpat.

Ar Lietuvas premjerministru šodien tikās arī Saeimas priekšsēdētājas biedre Linda Matisone, Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs, Saeimas sekretāra biedre Antoņina Ņenaševa, Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns.

Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335203410/
Izmantošanas noteikumi: https://www.saeima.lv/lv/autortiesibas

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 21.augustā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieku Park Duk-hyum
09:30  Eiropas lietu komisijas sēde
11:00  Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
12:00  Saeimas svinīgā sēde par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai
12:00  2026.gada 21.augusta Saeimas svinīgā sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Lindas Matisones tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Gudrun Masloch
16:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotā pieņemšana par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai