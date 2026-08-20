Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju turpmāk vadīs Atis Labucis

(20.08.2026.)

Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju turpmāk vadīs deputāts Atis Labucis. Tā ceturtdien, 20.augustā, lēma apakškomisijas deputāti.

 Apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Jānis Patmalnieks. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sekretāra pienākumus turpmāk pildīs līdzšinējais apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, kurš šajā amatā nomaina Ati Labuci.

 "Apakškomisijas galvenais uzdevums ir izvērtēt reformas faktisko ietekmi uz pašvaldībām un iedzīvotājiem, lai, balstoties datos un pašvaldību pieredzē, sagatavotu priekšlikumus turpmākai sistēmas pilnveidei, tādēļ rudens darba sesijā rūpīgi vērtēsim Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto ziņojumu par reformas ietekmi," uzsver jaunievēlētais apakškomisijas priekšsēdētājs A. Labucis.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas darba prioritātes ir saistītas ar reformas rezultātu apzināšanu un priekšlikumu sagatavošanu turpmākai administratīvi teritoriālās sistēmas pilnveidei. Saeimas rudens darba sesijā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija apakškomisijai plāno sniegt ziņojumu par reformas ietekmi uz teritoriju attīstību.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 21.augustā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieku Park Duk-hyum
09:30  Eiropas lietu komisijas sēde
11:00  Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
12:00  Saeimas svinīgā sēde par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai
12:00  2026.gada 21.augusta Saeimas svinīgā sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Lindas Matisones tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Gudrun Masloch
16:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotā pieņemšana par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai