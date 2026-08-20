Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju turpmāk vadīs Atis Labucis

Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisiju turpmāk vadīs deputāts Atis Labucis. Tā ceturtdien, 20.augustā, lēma apakškomisijas deputāti.
Apakškomisijas sekretāra amata pienākumus turpinās pildīt Jānis Patmalnieks. Savukārt Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijas sekretāra pienākumus turpmāk pildīs līdzšinējais apakškomisijas priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, kurš šajā amatā nomaina Ati Labuci.
"Apakškomisijas galvenais uzdevums ir izvērtēt reformas faktisko ietekmi uz pašvaldībām un iedzīvotājiem, lai, balstoties datos un pašvaldību pieredzē, sagatavotu priekšlikumus turpmākai sistēmas pilnveidei, tādēļ rudens darba sesijā rūpīgi vērtēsim Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto ziņojumu par reformas ietekmi," uzsver jaunievēlētais apakškomisijas priekšsēdētājs A. Labucis.
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas darba prioritātes ir saistītas ar reformas rezultātu apzināšanu un priekšlikumu sagatavošanu turpmākai administratīvi teritoriālās sistēmas pilnveidei. Saeimas rudens darba sesijā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija apakškomisijai plāno sniegt ziņojumu par reformas ietekmi uz teritoriju attīstību.
Saeimas Preses dienests