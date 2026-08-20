Plāno ierobežot identifikācijas dokumentu un e-identitātes izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām

(20.08.2026.)

Ceturtdien, 20.augustā, Saeimas Juridiskā komisija trešajam lasījumam atbalstīja grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā un grozījumus Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā. Tie paredz ierobežot personu apliecinošu dokumentu un elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošanu personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis un kuras izsludinātas meklēšanā.

“Šie grozījumi nav vērsti uz dokumentu atņemšanu, bet gan uz to izmantošanas ierobežošanu. Nav pieļaujams, ka meklēšanā izsludinātas personas var brīvi ceļot, attālināti parakstīt dokumentus vai izmantot valsts pakalpojumus. Ar šo regulējumu tiek stiprināta tiesiskās atbildības neizbēgamība, veicināta bēguļojošo personu ātrāka atrašana un liegtas iespējas izvairīties no kriminālprocesa vai soda izpildes,” uzsver Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.

Grozījumi veidos savstarpēji papildinošu regulējumu, kas aptver gan klātienes, gan digitālo identitāti. Personu apliecinošu dokumentu likuma grozījumi paredz ierobežot identifikācijas dokumentu izmantošanu meklēšanā izsludinātām personām, kurām kriminālprocesā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Savukārt Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likuma grozījumi paredz izbeigt elektroniskās identifikācijas līdzekļu darbību meklēšanā izsludinātām personām.

Lai grozījumi stātos spēkā, Saeimai tie jāatbalsta vēl trešajā – galīgajā – lasījumā.

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 21.augustā
09:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Zandas Kalniņas-Lukaševicas tikšanās ar Korejas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētāja vietnieku Park Duk-hyum
09:30  Eiropas lietu komisijas sēde
11:00  Svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
12:00  Saeimas svinīgā sēde par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai
12:00  2026.gada 21.augusta Saeimas svinīgā sēde
13:00  Saeimas priekšsēdētājas biedres Lindas Matisones tikšanās ar Vācijas Federatīvās Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijas Republikā V.E. Gudrun Masloch
16:00  Saeimas priekšsēdētājas V.E. Daigas Mieriņas rīkotā pieņemšana par godu konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 35. gadadienai