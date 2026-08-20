Cilvēktiesību komisija aicina līdz 9.septembrim pieteikt kandidātus NEPLP locekļa amatam

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ceturtdien, 20.augustā, izsludināja aicinājumu pieteikt kandidātus Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekļa amatam. Kandidātus var pieteikt līdz 9.septembra pulksten 17.00.
NEPLP locekli amatā pēc Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājuma uz pieciem gadiem apstiprina Saeima. Aicinājums izsludināts, jo Saeima šī gada jūnijā atbalstīja Ivara Āboliņa atbrīvošanu no NEPLP locekļa amata.
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums noteic, ka kandidātam jābūt Latvijas pilsonim, kam deklarētā dzīvesvieta ir Latvijā. Uz šo amatu var pretendēt personas ar augstāko izglītību, vismaz piecus gadus ilgu profesionālo vai akadēmisko pieredzi plašsaziņas līdzekļu, izglītības, kultūras, zinātnes vai cilvēktiesību jomā, kā arī ar labu reputāciju.
Likums arī noteic - kandidāts nedrīkst būt politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, elektroniskā plašsaziņas līdzekļa kapitāla daļu (akciju) īpašnieks, kā arī sodīts par tīšu noziegumu, ja viņš nav reabilitēts vai sodāmība nav dzēsta vai noņemta. Tāpat par NEPLP locekļa amata kandidātiem var kļūt tikai tādas personas, kuras ir tiesīgas saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Lībiņa-Egnere informē, ka Saeimas tīmekļvietnē tiks publicēta informācija par pieteiktajiem NEPLP locekļa kandidātiem, aicinot biedrības un nodibinājumus šajā jomā, kā arī citas ieinteresētās personas iesniegt atsauksmes par kandidātiem. Pēc kompetento institūciju atzinumu un atsauksmju saņemšanas kandidāti tiks apspriesti komisijas sēdē, izvirzot vienu kandidātu apstiprināšanai Saeimā. Komisijas priekšsēdētāja uzsver, ka kandidātu izvērtēšana notiks atklāti, demokrātiski un atbilstoši labas pārvaldības principiem, ievērojot profesionalitāti, preses brīvību un mediju neatkarību.
Plašāka informācija par kandidātu izvirzīšanu: https://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/36086-cilvektiesibu-un-sabiedrisko-lietu-komisija-aicina-pieteikt-kandidatus-vakantajam-nacionalas-elektronisko-plassazinas-lidzeklu-padomes-locekla-amatam
Saeimas Preses dienests