Saeima otrreiz caurlūko Imigrācijas likumu

(20.08.2026.)

Saeima ceturtdien, 20.augustā, otrreiz caurlūkoja jauno Imigrācijas likumu, precizējot tā normas.

Saeima jauno Imigrācijas likumu galīgajā lasījumā pieņēma jūnijā, taču Valsts prezidents to neizsludināja un atgrieza parlamentam otrreizējai caurlūkošanai.

Jaunais likums paredz stingrāku imigrācijas regulējumu un drošības pasākumus. Līdzšinējais imigrācijas regulējums būtiski pārskatīts, lai stiprinātu valsts drošību, nodrošinātu efektīvāku migrācijas kontroli un vienlaikus izpildītu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības.

Jaunā Imigrācijas likuma mērķis ir ieviest skaidru, caurspīdīgu un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu ieceļošanu, uzturēšanos, nodarbinātību, integrāciju un izraidīšanas procedūras, kā arī mazināt fiktīvas imigrācijas un nelikumīgas nodarbinātības riskus.

Vienlaikus likumprojektā precizēta vīzu un uzturēšanās atļauju piešķiršanas kārtība, ieviešot skaidrākus termiņus un procedūras, kā arī paplašinot atteikuma un anulēšanas nosacījumus gadījumos, kad konstatēts sabiedriskās kārtības vai drošības apdraudējums. Paredzēta arī stingrāka kontrole jau pirms ieceļošanas valstī, nosakot pienākumu sniegt informāciju par ieceļošanas mērķi un uzturēšanās apstākļiem.

 

Saeimas Preses dienests

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