Saeima pieņem “airBaltic” finanšu stabilizācijas pasākumu likumu

Saeima ārkārtas sesijas sēdē ceturtdien, 20.augustā, galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamu atzīto “Air Baltic Corporation AS” finanšu stabilizācijas pasākumu likumu, kas noteic īpašu kārtību valsts dalībai aviokompānijas finanšu stabilizācijas procesā.
Valstij “airBaltic” ir stratēģiski nozīmīga kapitālsabiedrība, kurā ieguldīti ievērojami valsts finanšu līdzekļi. Likums paredz mehānismu, kas valstij ļauj operatīvi un koordinēti aizsargāt savas intereses uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesā, vienlaikus nodrošinot parlamentāro uzraudzību pār pieņemtajiem lēmumiem, iepriekš norādīja par likumprojektu atbildīgās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vadītāja Aiva Vīksna.
Likuma mērķis ir radīt valstij kā “airBaltic” akcionāram, kreditoram un obligāciju turētājam iespēju savlaicīgi pieņemt lēmumus uzņēmuma finanšu stabilizācijas procesā un rīkoties līdzvērtīgi ar pārējiem investoriem un kreditoriem, operatīvi aizsargājot valsts finanšu intereses.
Likums dod iespēju pagarināt uzņēmumam izsniegtā valsts aizdevuma atmaksas termiņu, kapitalizēt no valsts aizdevuma un valstij piederošajām obligācijām izrietošos prasījumus, kā arī nepieciešamības gadījumā valstij piedalīties uzņēmuma starpfinansējuma nodrošināšanā. Šim nolūkam likums paredz iespēju valstij iegādāties jaunemitētas uzņēmuma obligācijas līdz 30 miljonu eiro apmērā, savukārt no valstij piederošajām obligācijām izrietošo prasījumu pārveidošanai noteikts limits līdz 50 miljoniem eiro. Paredzēts, ka konkrētus lēmumus par finanšu stabilizācijas pasākumiem pieņems Ministru kabinets.
Jaunais likums nosaka arī regulāru parlamentāro kontroli, nosakot Ministru kabinetam pienākumu ne retāk kā reizi ceturksnī ziņot Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu.
Saeimas Preses dienests