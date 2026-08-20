Saeima saglabā līdzšinējo vecāku pabalsta apmēru strādājošiem vecākiem

(20.08.2026.)

Arī turpmāk vecāku pabalsts strādājošiem vecākiem saglabāsies līdzšinējā apmērā – 75 procenti no iepriekš piešķirtā pabalsta. To paredz ceturtdien, 20.augustā, Saeimas galīgajā lasījumā pieņemtie par steidzamiem atzītie grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

“Šo grozījumu mērķis ir sniegt ģimenēm lielāku drošību un pārliecību par valsts atbalstu laikā, kad tās audzina bērnus. Saglabājot līdzšinējo atbalstu strādājošiem vecākiem, mēs nodrošinām ģimenēm prognozējamāku vidi un lielākas iespējas saskaņot bērna kopšanu ar darba pienākumiem,” iepriekš norādīja Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš.

Grozījumi paredz, ka vecāku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, arī turpmāk pabalstu izmaksās 75 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.

Līdzšinējais regulējums paredzēja, ka šāds atbalsta apmērs ir spēkā tikai līdz 2026.gada 31.decembrim, savukārt no 2027.gada 1.janvāra pabalsts strādājošajiem vecākiem samazinātos līdz 50 procentiem. Pieņemtie grozījumi novērš šādu samazinājumu, nosakot līdzšinējo atbalsta līmeni kā pastāvīgu normu.

Izmaiņu mērķis ir stiprināt ģimeņu sociālo un finansiālo drošību, nodrošināt tiesisko paļāvību topošajiem un jaunajiem vecākiem, kā arī veicināt iespēju veiksmīgāk saskaņot ģimenes dzīvi ar darba pienākumiem.

 

Saeimas Preses dienests

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