Neatkarības balsis un atbalsis: Saeimā atskatīsies uz brīvības atgūšanu pirms 35 gadiem

Šā gada 21.augustā atzīmējām 35 gadus kopš Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, pilnībā atjaunojot Latvijas neatkarību. Godinot šo Latvijas vēsturē nozīmīgo notikumu, nākamo piektdien, 4.septembrī, Saeimā notiks konference „Neatkarības balsis un atbalsis”, kas veltīta šī vēsturiskā lēmuma 35.gadadienai.
Konferences atklāšanā uzrunas teiks Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un 4.maija Deklarācijas kluba prezidente Velta Čebotarenoka. Pasākumu moderēs Atmodas kustības līderis Dainis Īvāns, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs (1988–1990) un Augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks (1990–1992).
Konferencē Atmodas laikabiedri, Augstākās padomes deputāti, starptautiski atzīti eksperti un viedokļu līderi diskutēs par Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmi un tās mācībām mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā.
Pirmajā paneļdiskusijā “Skats no malas” piedalīsies drošības un ārpolitikas eksperti Daniels Frīds (Daniel Fried) un Edvards Lūkass (Edward Lucas). Vairāk nekā 30 gadus Austrumeiropas un Krievijas procesiem sekojušais žurnālists un analītiķis E.Lūkass runās par Latvijas tālredzīgo un konsekvento skatījumu uz Kremļa politiku. Savukārt pieredzējušais ASV diplomāts D.Frīds, viens no Rietumu politikas veidotājiem Eiropā pēc Padomju Savienības sabrukuma, dalīsies vērtējumā par transatlantisko attiecību un drošības politikas attīstību.
Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte un Latvijas ārlietu ministra vietniece (1990-1992) Sandra Kalniete savā priekšlasījumā analizēs Latvijas neatkarības ceļu uz starptautisko atzīšanu. Pēc tam sekos ekspertu diskusija, ko vadīs Helsinku Universitātes pētniece un Somijas Zinātņu akadēmijas locekle Una Bergmane.
Otrajā paneļdiskusijā uzmanības centrā būs valsts nepārtrauktības doktrīna kā juridiskais pamats Latvijas neatkarības atjaunošanai. Ar priekšlasījumiem uzstāsies Latvijas Valsts prezidents (2019-2023) un starptautisko tiesību eksperts Egils Levits, kā arī Eiropas Savienības Tiesas tiesnese, profesore Ineta Ziemele, analizējot valsts nepārtrauktības principa nozīmi Latvijas valstiskuma atjaunošanā. Savus komentārus sniegs Atmodas laika politiķis un Augstākās padomes deputāts Andris Teikmanis un tiesību zinātnieks Gunārs Kusiņš. Pēc priekšlasījumiem sekos diskusija, ko vadīs Vidzemes Augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš.
Konference piektdien, 4.septembrī, sāksies pulksten 10.00 un notiks Saeimas Baltiešu zālē, Jēkaba ielā 6/8, Rīgā. Pirms konferences pulksten 9.30 pie Baltiešu zāles tiks atklāta Valstiskuma balvas saņēmēju plāksne.
Valstiskuma balva, ko ik gadu 21.augustā pasniedz par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā, šogad pasniegta jau sesto reizi. Godinot visu laureātu devumu un saglabājot notikuma vēsturisko piemiņu, Saeimas ēkā tiks izvietota mākslinieka un grafiķa Roberta Koļcova veidota plāksne ar visu Valstiskuma balvas saņēmēju vārdiem.
Interesenti varēs sekot līdzi konferencei tiešraidē tīmekļvietnēs www.saeima.lv un www.4.maijs.lv, kā arī parlamenta Facebook un YouTube kontos, vai piedalīties klātienē, elektroniski aizpildot pieteikšanās anketu. Dalībai klātienē aicinām pieteikties līdz 1.septembra pulksten 15.00. Lūdzam ņemt vērā, ka vietu skaits zālē ir ierobežots.
Konferenci organizē Saeima sadarbībā ar 4.maija Deklarācijas klubu un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodaļu – Tautas frontes muzeju. Konferences norisi atbalsta Ārlietu ministrija un Vidzemes Augstskola.
Savukārt pēc konferences Saeimas namā paredzēts Latvijas neatkarības atjaunošanas de facto 35.gadadienai veltītas grāmatas “Posteņos augustā. Atceras žurnālisti” atklāšanas pasākums.
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