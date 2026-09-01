Deputāti Lībekā spriež par Baltijas jūras reģiona drošību un demokrātijas aizsardzību

Saeimas deputāti no Baltijas Asamblejas delegācijas otrdien, 1.septembrī, Vācijas pilsētā Lībekā notiekošajā Baltijas jūras parlamentārajā konferencē (BJPK) uzsvēra reģiona drošības un demokrātijas aizsardzības stiprināšanu, īpaši akcentējot jauniešu lomu valsts nākotnes veidošanā.
Šajās dienās deputāti no Baltijas jūras reģiona parlamentiem pulcējās Lībekā uz 35.Baltijas jūras parlamentāro konferenci ar devīzi “Jaunatne. Gatavība. Burās!” (“Youth. Set. Sail.”).
Kā akcentēja Baltijas Asamblejas (BA) Latvijas delegācijas vadītājs Jānis Vucāns, BJPK kā forums Baltijas jūras reģiona valstu nacionālo un reģionālo parlamentu sadarbībai tika izveidots 1991.gada janvārī. “Šajos 35 gados esam auguši savā izpratnē par būtiskajiem sadarbības virzieniem. No izteiktiem skolotājiem un mācekļiem, no devējiem un saņēmējiem esam kļuvuši par līdzvērtīgiem sadarbības partneriem. Pirms 10 gadiem, kad man bija gods un atbildība kā tā brīža BJPK prezidentam vadīt organizācijas 25.konferenci, mēs - konferences dalībnieki - pietiekami skaidri redzējām, ka mūsu viedokļi par Baltijas jūras reģiona nākotni tā brīža ģeopolitiskajā situācijā - pēc Krievijas veiktās Krimas aneksijas – ir visai atšķirīgi un ka pilnvērtīga diskusija par Baltijas jūras reģiona nākotni praktiski nav iespējama,” sacīja J.Vucāns.
“Šobrīd, 2026.gadā, kad jau piekto gadu Eiropā turpinās Krievijas uzsāktais pilna mēroga agresijas karš pret Ukrainu, visos mūsu parlamentos ģeopolitiskās orientācijas vektors ir nostājies praktiski vienā virzienā. Tas nozīmē, ka ir pienācis atbilstošs brīdis, kurā uzsākt nopietnu un pietiekami detalizētu diskusiju par to, kādu mēs nākotnē vēlamies redzēt mūsu Baltijas jūras reģionu, un arī par to, ko mēs nevēlamies redzēt un pieredzēt šajā mūsu kopīgajā reģionā,” akcentēja J.Vucāns.
Baltijas jūras parlamentārās konferences 35.ikgadējā sanāksmē parlamentārieši diskutēja par Baltijas jūras reģiona nākotni un jauniešu iespējām iesaistīties tās veidošanā. Tāpat konferences uzmanības centrā bija reģiona drošība, tostarp kibernoturības un informatīvās noturības stiprināšana demokrātijas aizsardzībai. Parlamentārieši pievērsās arī ilgtspējīga tūrisma, integrētās jūrlietu politikas, jūrā nogremdētās munīcijas, migrācijas un integrācijas, klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem.
Konferences izskaņā delegāti pieņēma rezolūciju, kurā aicina Baltijas jūras reģiona valstu valdības izveidot īpašas programmas, lai veicinātu jauniešu gatavību dažādām krīzes situācijām, piemēram, kiberdrošības, dezinformācijas un klimata jomā. Tāpat rezolūcijā valdības un parlamenti aicināti izveidot un atjaunot kiberdrošības un drošības internetā stratēģijas, aizsargājot kritisko infrastruktūru un cīnoties pret dezinformāciju. Uzsvērta arī nepieciešamība reģiona parlamentiem ciešāk sadarboties, tostarp arī Eiropas Savienības un NATO līmenī, lai novērstu dažādus kiberdrošības incidentus, zemūdens infrastruktūras bojājumus un incidentus ar droniem.
Konferencē piedalījās arī BA Latvijas delegācijas vietniece Inga Bērziņa un deputāti Kaspars Briškens, Uģis Rotbergs un Ramona Petraviča.
Informācija par BJPK
BJPK ir Baltijas jūras reģiona parlamentārais forums. Tas dibināts 1991.gadā pēc Somijas iniciatīvas ar mērķi veicināt kopīgu identitāti Baltijas jūras reģionā, ciešāk sadarbojoties reģiona valstīm un pašvaldībām. Šajā organizācijā ir pārstāvēti ap Baltijas jūru esošo valstu nacionālie un reģionālie parlamenti, kā arī Baltijas Asambleja, Eiropas Parlaments un Ziemeļu Padome.
Foto: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72177720335382861
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Saeimas Preses dienests