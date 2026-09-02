Deputāti ar Īrijas vēstnieci pārrunā prezidentūras ES Padomē prioritātes

Saeimas Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas deputāti trešdien, 2.septembrī, tikās ar Īrijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Latvijā Marsellu Smitu (Marcella Smyth), lai pārrunātu Īrijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē prioritātes un aktuālos Eiropas Savienības dienaskārtības jautājumus.
Vēstniece pauda, ka prezidentūras prioritātes – Eiropas konkurētspēja, vērtības un drošība – ietver arīdzan nelokāmu atbalstu Ukrainai, globālās partnerības stiprināšanu, tostarp ar Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu, kā arī nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta veidošanas jautājumus.
Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Evika Siliņa aktualizēja arī Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanas jautājumus, tostarp finansējuma piesaisti. “Īrija skaidri apliecina, ka Eiropas drošība ir kopīga atbildība. Tas rada jaunas iespējas stiprināt aizsardzības industriju, veicināt inovācijas un uzņēmumu attīstību visā Eiropas Savienībā," atzīmēja E.Siliņa. Tāpat komisijas priekšsēdētāja uzsvēra, ka nākamajā Eiropas Savienības daudzgadu budžetā ir svarīgi ņemt vērā Latvijas kā austrumu reģiona valsts drošības un attīstības vajadzības.
Parlamentārieši un vēstniece pārrunāja arī Eiropas Savienības paplašināšanās procesa aktualitātes Īrijas prezidentūras laikā. Deputāti uzsvēra konstruktīva dalībvalstu dialoga nozīmi kandidātvalstu integrācijai un raitai sarunu procesa virzībai.
Deputāti atzinīgi vērtēja Īrijas ieguldījumu Ukrainas atbalstam, tostarp īstenotos projektus Ukrainas atjaunošanai pēc Krievijas radītajiem postījumiem. Puses bija vienisprātis par nepieciešamību turpināt ierobežot Krievijas agresiju un stiprināt Eiropas spēju reaģēt uz drošības izaicinājumiem, tostarp stiprināt kiberdrošību un noturību pret hibrīddraudiem un Krievijas īstenotajām provokācijām Eiropā.
Tāpat parlamentārieši uzsvēra nepieciešamību turpināt darbu pie Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanas Ukrainas atjaunošanai, kā arī virzīt jaunas sankcijas pret agresorvalsti.
Īrija ir prezidējošā valsts Eiropas Savienības Padomē no šā gada 1.jūlija līdz 31.decembrim. Šī ir astotā Īrijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē.
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Saeimas Preses dienests